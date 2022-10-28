ألوان الخريف الساحرة تزين محمية "البحيرات السبع" شمالي تركيا

تجذب محمية "يدي غوللار" (البحيرات السبع) بولاية بولو شمالي تركيا عشاق الطبيعة والتصوير، بعد أن تزينت بألوان الخريف المبهرة.

وتبعد المحمية نحو 45 كم عن وسط مدينة بولو، وتقع بين إسطنبول وأنقرة، وتستمد المحمية اسمها من البحيرات السبع التي تضمها.

ورصدت عدسة وكالة الأناضول، من الجو، المشاهد الخريفية المفعمة بدرجات الأصفر والبني والأخضر في المنطقة.

ويتوافد عليها الزوار سواء بغرض التنزه ليوم واحد، أو الإقامة في خيام أو كرافانات وسط أحضان الطبيعة.

ويستمتع الزوار بالسير في محيط البحيرات ومشاهدة المناظر الخريفية الساحرة، التي يخلدها عشاق التصوير بعدساتهم.