من حيث عدد المسافرين.. مطار إسطنبول الأول أوروبيا

احتل مطار إسطنبول الدولي المركز الأول بين مطارات أوروبا من حيث عدد المسافرين في الربع الثالث من العام الجاري.

وتصدر مطار إسطنبول المطارات الأوروبية في عدد المسافرين بنحو 20 مليون مسافر للربع الثالث من عام 2022، وفقا للمجلس الدولي للمطارات الأوروبية (ACI Europe).

وأوضح المجلس أن عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي في الربع الثالث من العام بلغ 19 مليون و957 ألف و147 مسافرا.

وأشار المجلس الدولي أن مطار إسطنبول أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا متجاوزا مطارات لندن، و باريس وأمستردام.

وحل مطار أنطاليا الدولي في المرتبة السابعة لأكثر المطارات ازدحاما في أوروبا حيث بلغ عدد المسافرين عبره 14 مليونا و593 ألفا و276 مسافرا في الفترة المذكورة.