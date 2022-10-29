محمية "قزل ايرماق" في تركيا تراث عالمي ينتظر الإدراج على قائمة اليونسكو للتراث

تسعى تركيا لإدراج محمية دلتا "قزل ايرماق"، التي أعلنتها رئاسة الجمهورية عام 2021 "منطقة حساسة يتوجب حمايتها"، في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ونظّمت ولاية صامسون جولة لـ 15 صحفيا يعملون في وسائل إعلام محلية في إسطنبول لزيارة منطقة دلتا قزل ايرماق التي تحتوي على محمية للطيور تجذب الانتباه والتعريف بالأماكن التاريخية والسياحية في المدينة.

ورافق رئيس بلدية قضاء وزير كوبري، إبراهيم صادق أديس، الوفد الصحفي في جولة جرى تنظيمها إلى وادي "شاهين قايا".

وتواصل "دلتا قزل ايرماق" جذب السياح المحليين والأجانب من خلال جمالها الطبيعي والبحيرات الفريدة التي تضمها المنطقة إضافة إلى الحيوانات البرية التي تعيش في المنطقة، وخاصة في نهر قزل ايرماق الذي يشكل بيئة طبيعية للجواميس والخيول البرية.

والمنطقة موطن لـ 362 نوعًا من الطيور، و554 نوعا من النباتات، و35 من الأسماك، و42 من الثدييات، و260 من اللافقاريات، و13 من الزواحف، و12 توعًا من البرمائيات، ويعيش فيها أكثر من 6-7 ملايين طائر مهاجر.

ويشارك أيضا طلاب جامعيون متطوعون، بمتابعة الطيور البرية وتحجيلها، وتحديد الطيور التي تزور المنطقة للمرة الأولى.

ويقوم المتطوعون في منطقة التحجيل بتسجيل خصائص أنواع الطيور الموجودة في الدلتا من ناحية الوزن وطول الجناح ولون الريش والجنس وهيكل المنقار، وبعدها يقوم الفريق بتحجيل الطير وتركه في موطنه الطبيعي لمواصلة رحلة الهجرة.

وقال مدير محمية قزل ايرماق، قادر يلماز، إن مساحة المحمية تبلغ 560 ألف فدان، فيما يبلغ عدد أنواع الطيور الموجودة في المنطقة 362 نوعًا، من أصل 494 نوعًا جرى تسجيلها في تركيا.

وأفاد يلماز أن منطقة دلتا قزل ايرماق تشكل موطن تكاثر لـ 160 نوعًا من الطيور التي تتجمع في المنطقة خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير.

وأضاف أنه "مع تجمد البحيرات في الشمال، تبدأ الطيور بالهجرة من الشمال إلى الجنوب، وبعد عبورها لمنطقة البحر الأسود، تحط في دلتا قزل ايرماق كأول محطة لها في هذه الرحلة، لذلك قررت الدولة تحويل المنطقة إلى محمية وتوفير العناصر الغذائية المناسبة للطيور".

وأشار يلماز أن المنطقة دخلت القائمة المؤقّتة لمحميات التراث العالمي لليونسكو في عام 2016، وتم تقديم طلب في عام 2018 لدخول القائمة الدائمة.

وأوضح يلماز أن الفريق العامل في المحمية يبذل جهودا حثيثة لعلاج الحيوانات المصابة في وحدة الإسعافات الأولية للحيوانات البرية تحت إشراف طبيب بيطري.

وتابع: "المنطقة ليست فقط موطنًا للطيور، بل هي أيضا موطن للخيول البرية والماشية والجاموس والأرانب البرية وثعالب الماء وابن آوى والثعالب والخنازير البرية والثعابين والسحالي والسلاحف، فضلًا عن اعتبارها بمثابة رئتا صامسون".

بدوره، قال محافظ صامسون، ذوالفقار داغلي، إن محمية قزل ايرماق تعتبر تحفة أخّاذة من تحف الحياة الطبيعية.

وذكر داغلي أن المنطقة مرشحة لقائمة التراث العالمي لليونسكو، وأن الولاية تعمل مع وزارة الخارجية التركية لدعم ملف إدراج المحمية إلى القائمة.