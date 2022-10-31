عشاق الطبيعة والتصوير يتوافدون إلى محمية "ماجاهيل" بأرتفين التركية

تجذب محمية "ماجاهيل" بولاية أرتفين شمال شرقي تركيا، عشاق الطبيعة والتصوير، بعد أن رسم الخريف مشاهد خلابة وساحرة فيها، واكتست جبالها بالثلوج.

وتقع "ماجاهيل" (Macahel) في قضاء بورتشكا، وتم إعلانها عام 2005 "محمية حيوية" بموجب قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

وتعد المحمية ذات الطبيعة البكر، من أبرز الوجهات السياحية في الولاية، ويحرص العديد من الزوار على مشاهدة الغروب من ممر "ماجاهيل" الذي يبلغ ارتفاعه 1800 عن مستوى سطح البحر.

ورصدت عدسة وكالة الأناضول المناظر الخريفية البديعة في المنطقة الأشبه بلوحات الرسم الزيتية.

ويستمتع الزوار برؤية ألوان الخريف من الممر وبحر الغيوم، فضلاً عن الثلوج التي هطلت مؤخراً وغطت مرتفعات المنطقة.

وقال الزائر هاكان أيدن، إنه التقط صوراً جميلة للخريف والثلج من ممر "ماجاهيل"، مبدياً اعجابه الشديد بجمال المنطقة حيث تتلاقى ألوان الخريف مع بياض الثلج.

وأكد أن الموقع يعتبر بمثابة استديو تصوير في الهواء الطلق، ويقصدها الكثير من المصورين المحترفين.