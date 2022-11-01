الملياردير "ابراموفيتش" يرسو بيخته الفاخر على سواحل موغلا التركية

رسا يخت "أكليبس" الفاخر الذي يملكه الملياردير الروسي، رومان ابراموفيتش، على سواحل مرمريس بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، اليوم الثلاثاء.

وقد رسا اليخت في ميناء "كروز بورت"، ويبلغ طوله 164 مترًا وعرضه 22 مترًا ومؤلف من 6 طوابق.

وكان من الطبيعي أن يلفت اليخت الفاخر أنظار السياح والمتواجدين في المنطقة، الذين أخذوا يلتقطون الصور له.

ويبلغ سعر اليخت نحو 340 مليون يورو، ويحوي على مهبط مروحيات، وحوض سباحة، وغرف فارهة، إضافة إلى العديد من ميزات الرفاهية كصالة رياضية وغيرها.

وعلمت الأناضول أن اليخت الفاخر سيبقى في "مرمريس" لمدة أسبوع، يغادر بعدها.