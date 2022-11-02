41 مليونا و438 ألف زائر للحدائق والمتنزهات التركية خلال 8 أشهر

ارتفعت أعداد زائري الحدائق الوطنية والمتنزهات الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة الزراعة والغابات التركية، إلى 41 مليونا و438 ألفا و206 زوار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وزار الحدائق 12 مليونا و500 ألف شخص في 2015، و16 مليونا و813 ألفا في 2016، و24 مليونا و750 ألفا خلال 2017، و35 مليونا و300 ألف في 2018، و42 مليونا و872 ألفا في 2019، و32 مليونا و796 ألفا في 2020، و51 مليونا و756 ألفا خلال 2021.

وأوضح مسؤولو وزارة الزراعة والغابات، الأربعاء، أن عدد الحدائق الوطنية والمتنزهات الطبيعية الخاضعة للحماية أيضاً ارتفع خلال العام الحالي إلى 633، بعد أن كان 628 في السنة الماضية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، احتلت حديقة "مرمريس" الوطنية بولاية موغلا المركز الأول في عدد الزوار بواقع 5 ملايين و993 ألفا.

وجاءت حديقة "باي داغلاري" الساحلية بولاية أنطاليا في المرتبة الثانية بواقع 5 ملايين و357 ألف زائر، تلتها حديقة "أورمانيا" في قوجة إيلي بـ 3 ملايين و402 ألف و881 زائرا.