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غابات الحور تزهو بألوان الخريف في قيصري التركية

وكالة الأناضول للأنباء
قيصري
نشر في 03.11.2022 09:04
آخر تحديث في 03.11.2022 16:25
الأناضول غابات الحور في قيصري في فصل الخريف (الأناضول) غابات الحور في قيصري في فصل الخريف

تزينت غابات الحور بولاية قيصري وسط تركيا، بمزيج ساحر من الألوان الخريفية، ما جذب الزوار والمتنزهين الذين يقصدونها لغرض السياحة الشتوية.

واكتست منطقة غابات الحور بغطاء نباتي ساحر من الأصفر والأخضر والأحمر والبرتقالي والبني، وتحولت إلى مقصد للراغبين في الاستمتاع بالطبيعة الساحرة والتقاط الصور التذكارية.

وتضم الغابات مناطق للمشي ومسارات للدراجات الهوائية وأماكن مخصصة لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة.

وتقع غابات الحور على سفوح جبل "أرجياس" في ولاية قيصري، وتعد مقصداً لعشاق الطبيعة والتصوير وإحدى وجهات السياحة الشتوية.

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