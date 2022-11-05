التاريخ يتجدد في قيصري التركية

بدأت بلدية ولاية قيصري وسط تركيا، بالعمل على إبراز وترميم المعالم التاريخية في وادي "صوغانلي"، بقضاء يشيل حصار، لهدف جذب المزيد من السياح إلى المنطقة.

ويضم وادي "صوغانلي" العديد من الكنائس والمباني المنحوتة في الصخر، والعديد من المعابد الدينية التاريخية مثل كنائس القديسة باربرا، وقره باش، وقبّة لي (ذات القباب)، و"يلانلي" و"مداخن الجنيات" التي تشكلت بفعل العوامل الطبيعية عبر آلاف السنين.

كما يشتهر الوادي بجولات المناطيد التي بدأ تنظيمها في المنطقة منذ عام 2019، والتي تمنح الزوار فرصة مشاهدة المناطق التاريخية والطبيعية من السماء، وكذلك صناعة الدمى التقليدية المصنوعة بوسائل تقليدية من قبل السكان المحليين.

وأوضح قائم مقام قضاء يشيل حصار أحمد علي ألتينطاش، أن البلدية "بدأت بالفعل بالتعاون مع ولاية قيصري، العمل على إبراز وترميم المعالم والأوابد ذات القيمة التاريخية في وادي صوغانلي".

وأشار ألتينطاش، أن الأعمال تستهدف "تطوير البنية التحتية للمنطقة السياحية في الوادي وترميم المباني والأوابد التاريخية لجذب المزيد من السياح إلى المنطقة".

وأضاف: "نقوم بتجديد الطرق في وادي صوغانلي من خلال رصفها بالأحجار المكعّبة وتطوير البنية التحتية".

وأردف ألتينطاش: "نعمل على الانتهاء من أعمال الترميم والبناء بحلول فصل الربيع وذلك استعدادًا لاستقبال الموسم السياحي، ونقوم أيضاً بتجديد المنطقة التي كانت تستخدم كمقهى وتأهيلها لاستقبال السياح بحلول الربيع".

وتابع: "حالياً، يصعب على الزوار الوصول إلى كنيسة ذات القباب بشكل خاص، لذلك قررت البلدية بالتعاون مع ولاية قيصري، بناء مسار للمشي وقد اكتمل بالفعل بناء نحو 90 بالمئة منه".

وزاد ألتينطاش: " كان يتعذر على العديد من الزوار الوصول إلى بعض الأماكن التاريخية، لذلك بدأت البلدية في بناء مسارات مناسبة تمكن الزوار من الوصول إلى هذه الأماكن".

وقال: "نريد إعادة تأهيل المنطقة وتحديثها لتوفير أفضل الخدمات السياحية للزوار، إضافة إلى إنشاء موقف للسيارات ومرافق خدمية أخرى".

وذكر ألتينطاش، أن مشاريع ترميم الكنائس في الوادي مستمرة، وأن أعمال الترميم والتحديث تهدف إلى أن يحصل وادي صوغانلي على مكانته المناسبة في الخارطة السياحية التركية.

واستطرد قائلا: "أستطيع القول أن النشاط السياحي الذي شهدته المنطقة انعكس بصورة إيجابية على الأنشطة التجارية في المنطقة، حيث غصت مطاعم المنطقة بالزبائن وبات من الصعب مشاهدة أماكن فارغة في تلك الأماكن التجارية".

ونوه ألتينطاش، إلى أن ولاية قيصري تعتزم تنظيم سباقات تركيا للدراجات الرباعية (ATV) في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في إطار الجهود الرامية لتعزيز النشاط السياحي في المنطقة".

وأوضح أن ولاية قيصري "تلقت طلبات من عدد كبير من الجامعات التركية والأجنبية والوكالات السياحية لتنظيم أنشطة في وادي صوغانلي"، التي من شأنها تعزيز دور السياحة في الاقتصاد المحلّي.

ويعرف وادي "صوغانلي" باسم "كبادوكيا" قيصري، وأدرجته اليونسكو على قائمة التراث العالمي منذ عام 1985.