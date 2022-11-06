مسار قطار الشرق التركي.. يجذب هواة تصوير المناظر الخلابة

تجذب رحلة السفر عبر قطار الشرق في تركيا، لهواة وعشاق التصوير وتشكل فرصة لا تفوت لهم، خاصة وأن مسار هذا القطار يمر من خلال أروع وأجمل الأقاليم والجبال والهضاب في تركيا.

وينطلق القطار من العاصمة أنقرة متجهاً نحو الشرق إلى ولاية قارص، ويقطع مسافة 1310 كليو مترات مروراً بولاية قيريق قلعة، وقيصري، وسيواس، وأرزينجان، وأرضروم.

وتستغرق رحلة القطار من أنقرة إلى قارص 25 ساعة، ويتوقف خلال الرحلة في 53 محطة.

ويستطيع المسافرون خلال الرحلة الاستمتاع برؤية جداول المياه الدفّاقة، والأخاديد الغائرة بعمق في غياهب الأرض.

وتثير المسافة بين منطقتي كيماه وأرزينجان، على وجه التحديد، اهتمام الشغوفين بالتصوير، خصوصاً وأن هذه المسافة يتخللها عبور القطار عبر الغابات والجداول والوديان ذات الإطلالات الساحرة.

المصور آيهان أوزدمير، قال في حديثه لوكالة الأناضول، إن المنطقة تتمتع بجمال خريفي منقطع النظير، وأنه يركب قطار الشرق لا لقصد السفر من مدينة إلى أخرى، إنما فقط لتصوير المناظر الطبيعة الجميلة التي تصادفه خلال الرحلة.

وأضاف "خرجت في رحلة لالتقاط الصور على مسار قطار الشرق، صادفت مناظر رائعة التقطت صورها، وأدعو الجميع لاستغلال هذه الفرصة لقضاء أحلى وأجمل الأوقات على متن قطار الشرق، وتمتيع أعينهم بالمناظر الساحرة".