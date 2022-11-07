جبل نمرود يستقطب أكثر من 223 ألف زائر في 2022

بلغ عدد زوار جبل نمرود في ولاية أدي يامان جنوبي تركيا، قرابة 223 ألف شخص منذ مطلع العام الحالي 2022، فيما يعد الجبل "أعلى متحف أثري مفتوح في العالم" كما أنه مدرج في قائمة التراث الثقافي العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة "يونسكو"، ويرتفع ألفين و150 متراً فوق سطح البحر.

يعتبر الجبل نقطة التقاط الحضارات الشرقية والغربية، ويعرف بأنه "أفضل مكان لمشاهدة شروق وغروب الشمس".

كما يحتوي على تماثيل يبلغ طول بعضها 50 متراً وقطرها 150 متراً تابعة لمملكة كوماجيني خلال العصر الهلنستي قبل الميلاد.

ويعود اكتشاف التماثيل الموجودة في جبل نمرود إلى القرن التاسع عشر، على يد الرسام عثمان حمدي بك، الذي كان أول من عثر عليها أثناء قيامه بالحفريات مع فريقه، ومنذ تلك اللحظة صنفت كأعلى آثار في العالم، بحسب مختصين.

وقال والي أدي يامان محمود جوخدار، إن عدد الزوار للجبل بلغ 222 ألفاً و129 زائراً حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وأشار جوخدار، في تصريح لوكالة الأناضول، أنه يمكن رؤية آثار حضارة القوماجين في كل مكان بالمدينة وليس فقط على جبل نمرود، مبيناً أن الأخير يتصدر قائمة الأماكن التي يجب مشاهدتها في يونسكو.

وأكد أن هدف الولاية يتمثل بأن يصل عدد زوار الجبل 250 ألفاً حتى نهاية العام الجاري.

ومملكة القوماجين تعني "مجتمع الأحياء"، وكانت مملكة مستقلة عن ميثيريدس كالنكوس الأول، في بداية القرن الأول قبل الميلاد.