مهندس تركي يحوّل حظيرة إلى مطعم تاريخي فريد

أبدع المهندس التركي معمّر أرينال في تحويل بناء كان يستخدم حظيرة للحيوانات في العهد العثماني إلى مطعم ينقل زبائنه إلى القرون الوسطى بتصميم مميز وفريد، في منطقة كبادوكيا التاريخية وسط تركيا.

وبدأت حكاية أرينال مع مطعمه المميز قبل 20 عاماً، عندما اشترى المبنى التاريخي في ولاية نوشهير، بعد تخرّجه من كلية العمارة في جامعة يلديز التقنية عام 1987.

وبعد استصدار الأذونات اللازمة، بدأ المهندس المعماري التركي بعمليات ترميم المبنى، واتخذه مسكناً له لمدة 15 عاماً.

ثم قرّر أرينال المغرم بالطراز المعماري القروسطي، تحويل المبنى إلى مطعم بطابع يعود إلى تلك الحقبة، مستفيداً من الشهرة العالمية والإقبال الكبير الذي تحظى به كبادوكيا كمعلم سياحي.

وبأزياء قروسطية، يستقبل العاملون في المطعم الزبائن والسياح، الذين يظهرون انبهاراً بأثاث المطعم وأجوائه الخاصة التي ينقلهم بها إلى القرون الوسطى.

ويضم المطعم كما كافة الأبنية التاريخية في كبادوكيا، غرفاً حُفرت في الجبال، إضافة إلى نفق.

وأكد أرينال حرصه الدائم في جولاته داخل البلاد وخارجها، على زيارة المتاحف والأماكن التاريخية والقلاع والمدن الأثرية تحت الأرض.

وقال: "أنا مهتم جداً بتاريخ القرون الوسطى، وأحرص على قراءة الكتب ومشاهدة الوثائقيات، إنها الحقبة الزمنية المفضلة لدي، وأشعر أنني عشت فيها، وخاصة عند ركوبي الخيل، هذا الشعور فريد بالنسبة لي".

وأوضح أنه في فترة وباء كورونا، قام بصنع السيوف والأعلام وغيرها من المعدّات والرموز التي تعود للقرون الوسطى من أجل مطعمه.

وأضاف: "استعنت بصناعة بعض المعدّات بأصحاب المهن، إلى جانب بحثي المكثف في الوثائق والكتالوجات، من أجل أن تكون قريبة من الشكل الحقيقي قدر الإمكان".

وأشار السائح الروسي أندريه كوركين، إلى أنه وأصدقاءه أعجبهم المطعم كثيراً وأنهم تجوّلوا في كافة غرفه.

وأردف: "أعجبت كثيراً بالاهتمام الكبير بالتفاصيل الدقيقة للمطعم، ولا ينبغي تقييم هذا المكان بأنه مكان تجاري، المكان يلامس قلب وروح الإنسان".

أما السائحة الأذربيجانية ليلى أحمدوفا، فقالت إن المكان ينقلها إلى قرون غابرة، وأردفت: "أعجبني المطعم كثيراً، كنت أشاهد هذه الأماكن في الأفلام فقط، أما الآن فأشعر أنني داخل مشهد من هذه الأفلام".

وتعتبر كبادوكيا مقصداً هاماً من مقاصد السياحة في تركيا ذو شهرة عالمية، وهي تضم العديد من المشاهد الجيولوجية والتاريخية والحضارية الفريدة.

واستغل البشر قديماَ وحديثاً ما صنعته عوامل الطبيعة، ليتخذوا من صخور كبادوكيا مساكن لهم، وملاجئ في أوقات الحروب.