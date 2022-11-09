أجمل حدائق اسطنبول.. تجذب الأتراك والسياح

تتمتع إسطنبول بوجود العديد من المنتزهات الرائعة التى تستحق الزيارة والتي تعتبر عاملاً لجذب قلوب زوارها وكذلك لمواطنيها، نظراً لما تتميز به من جمال وخدمات راقية، لا سيما الحدائق.

وتتميز إسطنبول بعشرات الحدائق الجميلة المزخرفة بأشجار ونباتات وبُحيرات وجداول مائية تجذب مُحبي الطبيعة والهدوء والاستمتاع بأجمل الإطلالات الساحرة على المدينة، وعادة ما تجذب هذه الحدائق الزوار في مختلف فصول السنة بعيداً عن صخب المدينة.

حديقة يلدز بارك

تُعد حديقة يلدز احدى أهم وأكبر حدائق مدينة إسطنبول التاريخية، حيث كانت تتبع لقصر يلدز الذي أمر ببناءه السلطان العثماني سليم الثالث في القرن التاسع عشر للميلاد، ومن هنا جاءت التسمية للحديقة التي يعني اسمها بالتركية حديقة النجوم.

وحلت حديقة يلدز التاريخية مكان غابة مليئة بالأشجار والنباتات المتنوعة في العهد البيزنطي، إضافة إلى كونها كانت منطقة صيد محببة للسلاطين العثمانيين، إلى أن تم بناء قصر يلدز بجوارها، والذي بدوره حولها حديقة مسورة تابعة للقصر.

وتتميز حديقة يلدز بموقع رائع بإطلالة على مضيق البوسفور في منطقة بشكتاش التي تحتضن أهم المعالم السياحية في المدينة العريقة ففيها ووقوعها بين قصرين من أجمل قصور إسطنبول، وهما قصري يلدز وقصر دولما بهتشه الذي يسمى قصر السلاطين.

وتتواجد حديقة يلدز في منطقة حيوية تنتشر فيها المواصلات العامة والمطاعم والمراكز التجارية والمولات، حيث يتوفر لزائريها جميع احتياجاتهم طوال فترة زيارتهم للحديقة.

حديقة جولهانة

حديقة جولهانة وتعني بالعربية حديقة بيت الورد، تغنى بها الشعراء واعتبرها الكثيرون من أجمل الحدائق في إسطنبول وتوجد بين قصرى "توب كابي" و "سراي بورنو"، وكانت في الأصل جزء من حديقة قصر"توب كابي" في العهد العثماني.

وتجمع حديقة جولهانة، أزهار الأقحوان والمساحات الخضراء الواسعة وبعض الأشجار التي تعود للقرن الـ19 والتاريخ العريق.

كما افتتح متحف "إسطنبول التاريخي للعلوم الاسلامية والتكنولوجيا" داخلها فى عام 2008 وهو يوضح الإختراعات الإسلامية منذ القرن الثامن والثالث عشر وتم إفتتاحه بحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

وفي ختام رحلة الزوار للحديقة المليئة بالإثارة والمتعة داخل حديقة جولهانه في اسطنبول يمكنكم القيام باحتساء بعض المشروبات العثمانية الخاصة بالحديقة مع كل أفراد الرحلة بأسعار رمزية جداً.

وتقع حديقة جولهانة بارك في منطقة الفاتح في ميدان السلطان احمد في القسم الأوروبي من المدينة.

حديقة أميرجان

تعد حديقة أميرجان من أروع المتنزهات في مدينة إسطنبول، إذ تعرض فيها زهور الخزامى وتُقام فيها مهرجانات التوليب، وتتمتّع الحديقة بطبيعة خيالية، وتحتوي على أكثر من مئة وعشرين نوعاً من الأشجار والنباتات النادرة.

وتقع حديقة اميرجان في حيّ أميرجان التابع لبلديّة سارير، وتعد مقصداً ترفيهياً للسياح والمواطنين في إسطنبول، وكان يطلق عليها في العصر البيزنطي غابة السرو، وقد بني داخل الحديقة ثلاثة أجنحة خشبية، ما تزال موجودة حتى الآن، وهي الجناح الأصفر، والجناح الزهري، والجناح الأبيض.

وتتميز حديقة أميرجان بجمالها النادر والمتميز في فصل الشتاء، إذ تمتزج الطبيعة مع جو إسطنبول البارد مع عبق الأشجار والأمطار ومختلف أنواع الطيور، لتشكل دفئاً معنوياً يبصره كل من يزورها.

منتزه تل العرائس

تعد تل العرائس واحدة من أجمل الحدائق الطبيعية في الشق الآسيوي في منطقة أوسكودار من مدينة إسطنبول، حيث الهدوء والسكينة والمناظر الخلابة.

وتل العرائس هي أعلى قمة في إسطنبول حيث يستطيع زوارها مشاهدة المدينة بقسميها الأوروبي والأسيوي، فيمكن مشاهدة المدينة بالكامل بمزارتها التاريخية والسياحية، بدءاً من الممرات المائية لمضيق البوسفور، وجسر البوسفور فوق البحر الأسود، وجزر الأميرات على بحر مرمرة، وشبه جزيرة أمينونو التاريخية، إضافة إلى جبل أولوداغ المغطى بالثلوج القريب من بورصة، وكأنك في عالم من السحر والجمال وأنت في مكان واحد يلامسك فيه النسيم العليل وتحيط بك اشجار الصنوبر الشاهقة.

ويوجد في التلة عدد من المطاعم والمقاهي التي تقدم خدماتها للزبائن من وجبات سريعة ومتنوعة تركية، وغربية إلى جانب المشروبات الساخنة.

وتتيح لزبائنها فرصة تناول الطعام بقاعات داخلية وخارجية مريحة وأجواء ساحرة مطلة على المدينة ومضيقها.