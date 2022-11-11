منظمة السياحة العالمية تعتمد السفارة التركية بمدريد ممثلًا دائم العضوية

اعتمدت منظمة السياحة العالمية السفارة التركية في العاصمة الإسبانية مدريد ممثلا دائما لديها.

وقام السفير التركي براق أقجابار، الجمعة، بزيارة إلى مقر المنظمة في مدريد بصفته الممثل الدائم لتركيا.

والتقى أقجابار أمين عام المنظمة زوراب بوليكاشفيلي، وسلمه رسالة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، حول تعيينه.

وفي حديث للأناضول، قال أقجابار إن تركيا جزء من منظمة السياحة العالمية منذ تأسيسها عام 1975.

وأشار إلى أن تمثيل تركيا في المنظمة التي تضم 159 عضوا سيكون من الآن فصاعدا أقوى بكثير مما كان عليه.

وذكر أن تركيا عضوة في المجلس التنفيذي للمنظمة منذ عام 2019 وتسعى لضمان استمرار هذه العضوية.