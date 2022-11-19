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الموانئ التركية تستقبل المئات من السفن الفندقية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 19.11.2022 16:40
آخر تحديث في 19.11.2022 17:06
الموانئ التركية تستقبل 907 سفن فندقية في 10 أشهر الأناضول الموانئ التركية تستقبل 907 سفن فندقية في 10 أشهر (الأناضول)

استقبلت الموانئ التركية 907 سفن فندقية خلال 10 أشهر من العام الحالي، وكان على متنها أكثر من 900 ألف راكب.

جاء ذلك في بيان نشره وزير النقل والبنية التحتية قره إسماعيل أوغلو، السبت، حول أعداد السفن الفندقية في تركيا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022. .

وأعلن عادل قره إسماعيل أوغلو، في بيان، أن موانئ البلاد استقبلت 907 سفن فندقية، واستضافت 918 ألف و484 راكباً قادم عبر السفن الفندقية خلال الفترة المذكورة.

وحل ميناء قوش أداسي بولاية أيدن غربي تركيا في صدارة الموانئ التي استقبلت سفنا فندقية، بواقع 350 سفينة تحمل نحو 456 الف راكب، خلال فترة يناير/كانون الثاني- أكتوبر/تشرين الأول.

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