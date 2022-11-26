كبادوكيا التركية.. تاريخ عريق تحت الأرض

منذ آلاف السنين، تأثرت منطقة كابادوكيا من التآكل الذي خلق تشكيلات صخرية فريدة.

وتصطحب المنطقة بتاريخها العريق زوارها في رحلة غنية، يتعرفون خلالها على آثار الحياة في تلك المدن في العصور الغابرة.

ويمكن للزوار في كبادوكيا الاستمتاع بمشاهدة المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية الخلابة من الجو بواسطة جولات المناطيد، أو في رحلات الدراجات النارية الرباعية أو سيرا على الأقدام، إضافة إلى استكشاف آثار الحضارات القديمة في جولات تحت الأرض.

مساكن مؤقتة

والمدن تحت الأرض التي تشكلت بنحت صخور الطفة الناعمة الخاصة بالمنطقة بين 3000-3500 قبل الميلاد، توسعت في عهد الحيثيين ومن بعدهم الفترتين الرومانية والبيزنطية ووصلت إلى وضعها الحالي.

وأنشأت هذه المدن بشكل يتناسب مع ظروف وشروط السكن المطلوبة لمجتمع ما من أجل أن يتمكن من الحياة فيها مؤقتا، حيث توجد غرف ومستودعات وأقبية مياه وكنيسة وغرف أخرى متصلة ببعضها البعض بواسطة ممرات ضيقة.

وتفتح السلطات التركية 6 مدن من أصل 20 مكتشفة في المنطقة للزوار عبر إضاءتها، ويمكن للسياح النزول نحو 100 متر تحت الأرض.

مليون زائر

ووفقًا لأرقام وزارة الثقافة والسياحة التركية، زار مدينة "كايماكلي" 459 ألفًا و456 زائرا، و"درين قويو" 298 ألفا و117، و"أوزكوناك" 194 ألفًا و41، و"مازي" 9 آلاف و172، و"تاتلارين" 4 آلاف و846 زائرًا في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي.

وتظهر أرقام بلدية نوشهير، أن عدد زوار مدينة "قايا شهر" التي افتتحت أمام السياح عام 2020، بين يناير وأكتوبر بلغ 87 ألفا و322 شخصا، ليصل عدد زوار المدن تحت الأرض المحليين والأجانب إلى مليون و52 ألفا و954 زائرا.

وزار المدن تحت الأرض في المنطقة بنفس المنطقة العام الماضي، 528 ألفا و98 شخصا.

مركز جذب سياحي

وأوضح رئيس غرفة الأدلاء السياحيين بنوشهير، أوزاي أونور، أن كل زاوية في كبادوكيا ثرية من الناحية السياحية، مؤكدا أن المدن تحت الأرض من المراكز الأكثر جذبا للسياح في المنطقة.

ولفت أن أجزاء مختلفة من العالم تضم ثروات فوق الأرض وتحتها، مستدركا بأن كبادوكيا تجتمع فيها كل تلك الثروات.

وقال: "في كبادوكيا تتجول فوق الأرض وتستكشف تحت الأرض وترتقي بمناطيدها في السماء، فهي المكان الوحيد في العالم الذي يتواجد فيه الثلاثة معا، ونرى أن المدن تحت الأرض قد تم استخدامها منذ العصر الحثي، ولا نعلم كم عدد المدن الموجودة تحت الأرض في المنطقة لأننا لم نكتشفها جميعها بعد".

وأضاف: "عثرنا على 20 مدينة تحت الأرض ولكن يمكن زيارة 6 منها فقط، وتتراوح درجة الحرارة في الداخل بين 16و18 درجة في كل فترة من العام".

مشاهد فريدة

من جانبها، أوضحت السائحة ياسمين ساريس أنها تأتي إلى كبادوكيا في فترات مختلفة وأنها تزور في كل مرة مدينة جديدة من المدن تحت الأرض في المنطقة وأنها زارت مدينة "كايماكلي" هذه المرة.

وأشارت أنها فتنت بالطريقة التي أنشأ بها الناس هذه الأماكن في الماضي من الناحية المعمارية، مضيفة: "كأنكم في موقع تصوير أفلام، فالأنفاق والغرف صممت بطريقة مذهلة".

من جانبها، ذكرت السائحة الأمريكية بريسيلا راش، أن المنظر الذي رأته في المدينة تحت الأرض فريد.

وأضافت: "التجول في المدينة تحت الأرض تجربة نوعية، في البداية كانت له رهبة، ولكن بعد المرور من الأنفاق أدركت أنني في مكان رائع حقا".

ولفتت أنها قررت زيارة كبادوكيا بعد رؤية صور للمنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كل شخص يزور كبادوكيا سيسعد بها.

من جهته، أوضح السائح المكسيكي روبرت بوركينس، أن كبادوكيا غنية تاريخيا وثقافيا وطبيعيا، مبينا أن المدن تحت الأرض مثيرة للإعجاب وجميلة للغاية، وأعرب عن رغبته في أن يتمكن الجميع من رؤيتها.

جدير بالذكر أن هذه المدن تستطيع استيعاب 20 ألف شخص، لتوفر المطابخ والمخازن فضلا عن غرف معيشة مجهزة بالكامل.