الثلوج تغطي قمم الجبال شرقي تركيا

هطلت الثلوج الأولى لهذا العام على قمم الجبال شرقي تركيا بعد تساقطها بكثافة في ساعات الليل.

واكتست قمم الجبال في ولايات أرضروم وأردهان وتونجلي وآغري باللون الأبيض.

وبلغت سماكة الثلوج في مسارات مركز "بالان دوكان" للتزلج بولاية أرضروم 16 سنتمتر.

وانخفضت درجة الحرارة في ساعات الليل إلى 2 تحت الصفر.

وتحظى أرضروم والمعروفة باسم المتحف المفتوح بأهمية كبيرة لتميزها عن سائر المدن المجاورة باستضافتها حضارات الدولة الحثية والإمبراطورية البيزنطية والدولة السلجوقية والعثمانية.

وتقع أرضروم فوق هضبة ترتفع 1893 مترا عن سطح البحر، اشتهرت عبر التاريخ بجوها الخاص ومياهها العذبة وسلسلة جبالها الخضراء، وبحيراتها الزرقاء، فضلا عن سهولها ومراعيها وآثارها الدينية والتاريخية.

وتكتسي المدينة العتيقة بردائها الأبيض الساحر في فصل الشتاء، وتبقى لأربعة شهور على الأقل بهذا الشكل، ويمر عليها عشرات من أفواج السائحين الذين قدموا خصيصا لاستنشاق هوائها في هذا الفصل.