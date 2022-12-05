"باموق قلعة" تستقبل نحو مليوني سائح في 2022

أعلنت جمعية مشغّلي الفنادق والمنشآت السياحية أن منطقة "باموق قلعة" في ولاية دنيزلي جنوب غربي تركيا استقبلت نحو مليوني سائح في الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني 2022 ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال رئيس الجمعية غازي مراد شن، الاثنين، إن عدد السياح القادمين إلى باموق قلعة في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي تدعو للسرور.

ولفت مراد شن، في تصريح لوكالة الأناضول، أن عدد زوار باموق قلعة في الفترة المذكورة بلغ مليوناً و906 آلاف و5 زوار، معرباً عن ثقته بوصول عددهم إلى المليونين نهاية العام.

وتعدّ "باموق قلعة" من أشهر المواقع السياحية في تركيا، ومدرجة ضمن قائمة يونسكو لمواقع التراث العالمي.

وتشتهر المنطقة بصخورها الكلسية البيضاء التي تشبه القطن، ومنها يأتي اسم المنطقة أي "القلعة القطنية"، ويستمتع السياح بجمال طبيعتها ومشاهدة مدنها الأثرية.

وتعد المواقع الأثرية في "باموق قلعة" من ضمن أكثر الأماكن الأثرية استقبالاً للسياح في تركيا، وتوصف المنطقة بـ"الجنة البيضاء".

كما أن أبرز المقاصد الترفيهية في باموق قلعة، هي ركوب المناطيد والتحليق فوق المنطقة التي تُوصف بـ"الجنة البيضاء".

يشار إلى أن "باموق قلعة" استقبلت العام الماضي مليوناً و200 ألف و650 سائحاً.