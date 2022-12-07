30 ألف سائح وفدوا عبر ميناء أنطاليا منذ مطلع 2022

استقبل ميناء أنطاليا التركي أكثر من 30 ألف زائر جاؤوا عبر السفن السياحية الفاخرة، منذ مطلع العام الجاري 2022.

وأفاد بيان صادر عن شركة "QTerminals" المشغّلة للميناء، أنه استقبل العام الجاري سفناً سياحية ضخمة وفاخرة من مختلف مناطق العالم، وبلغ إجمالي عدد السياح الذين قدموا إلى أنطاليا عبر هذه السفن 30 ألفا و641 شخصاً.

وقال المدير العام المسؤول عن أنطاليا لدى شركة "QTerminals" أوزغور سرت، إن السياح المذكورين قدموا إلى الولاية التركية عبر 26 رحلة.

وأعرب سرت عن أملهم في ازدياد عدد السفن السياحية والركاب العام المقبل.