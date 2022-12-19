مع اقتراب موسم الأعياد.. البلغاريون يتدفقون على إدرنة التركية للتسوق وقضاء رأس السنة

تزدحم شوارع التسوق والمطاعم في أدرنة التركية بالزوار الوافدين من جميع أنحاء الحدود لتلبية احتياجاتهم، حيث بلغت الحجوزات الفندقية ذروتها مع اقتراب العام الجديد.

وعادة ما يشتري البلغاريون عندما يتوجهون إلى الولاية التركية الشمالية الغربية، كل شيء من الطعام إلى الملابس، وتبلغ أعداد الزوار ذروتها أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع.

وأدى اتجاه سياحة التسوق المقترن بإقامة ليلة واحدة، إلى تحويل البلغاريين إلى مصدر دخل هامٍ للتجار المحليين والمطاعم ومرافق الإقامة بعد أن ارتفعت أعدادهم بسبب تنفيذ لائحة تسمح لهم بالدخول دون جوازات سفر، أواخر يوليو/تموز.

ومن المتوقع أن يكتسب الزخم مزيداً من السرعة في الأيام المقبلة، حيث حجز العديد منهم غرفاً في المدينة للبقاء وحضور احتفالات رأس السنة الجديدة.

وحول الحجوزات الفندقية قال بيرهان ديدين المسؤول عن أحد الفنادق في المدينة: "المواطنون البلغار يخططون للإقامة في أدرنة ليلة رأس السنة. وأكد زملاؤنا أن هناك طلباً مرتفعاً وأن الفنادق محجوزة بالكامل تقريباً".

كما أشار بوراك كانسيفر مدير مطعمٍ في أدرنة، إلى الاهتمام غير المسبوق من المواطنين البلغار وقال: "لقد خصصنا 10% من السعة الاستيعابية لمطعمنا للمواطنين البلغار ليلة رأس السنة، وقد تم حجزها بالفعل".