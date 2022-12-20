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منظمة السياحة العالمية تدرج قرية "بيرغي" في قائمة أفضل القرى السياحية بالعالم

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 20.12.2022 22:37
مشهد من قرية بيرغي المدرجة على قائمة أفضل القرى السياحية بالعالم الأناضول مشهد من قرية بيرغي المدرجة على قائمة أفضل القرى السياحية بالعالم (الأناضول)

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إدراج قرية بيرغي الواقعة في غرب تركيا، على قائمة أفضل القرى السياحية حول العالم للعام 2022.

وضمت القائمة 32 قرية من 12 دولة، من بينها قرية بيرغي الواقعة في قضاء أودميش بولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت المنظمة أن اختيار القرى جرى من قبل مجلس استشاري مستقل يضم 20 عضوا.

وأردفت أنها ستمنح جوائزها للقرى المدرجة بالقائمة في حفل في مدينة العلا السعودية يومي 27-28 فبراير/ شباط 2023.

كما أشارت إلى أنها اختارت 20 قرية من أجل برنامج تطويرها، من بينها قريتين في تركيا، هما أنيتلي بقضاء ميديات في ماردين، وجمعة لي قزق الواقعة في قضاء يلدريم بولاية بورصة.

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