شركة سياحة سعودية تبحث سبل الاستثمار في ولاية صقاريا

أجرى رجال أعمال سعوديون زيارة إلى ولاية صقاريا، في شمال غربي تركيا، لبحث فرص الاستثمار السياحي فيها، الأحد.

فقد التقى الرئيس التنفيذي للشركة السياحية زياد البسام، مقرها المملكة العربية السعودية، وشريكه أوموت أميرلر، رئيس بلدية صقاريا أكرم يوجة،

وقالت رئاسة البلدية في بيان لها الأحد إن اللقاء تناول المشاريع الممكن تنفيذها في منطقة قره بورجك الغنية بالينابيع الحرارية الجوفية.

أوضحت أن رئيس البلدية رافق المستثمرين في جولة للاطلاع على المنطقة المذكورة وإجراء دراسة حول المشاريع التي يتم التخطيط لها.

وفي تصريحات صحفية خلال الجولة، قال يوجة إن صقاريا تواصل جذب المستثمرين إليها بفضل جمالها الذي يتزايد بشكل مستمر.

وأكد يوجة أن صقاريا من أنسب الولايات للقيام بالاستثمارات نظرًا لموقعها وقربها من الأسواق ومناخها وبنيتها التحتية.