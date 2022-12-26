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شركة سياحة سعودية تبحث سبل الاستثمار في ولاية صقاريا

وكالة الأناضول للأنباء
صقاريا
نشر في 26.12.2022 11:29
رئيس بلدية صقاريا أكرم يوجة يطلع على مشروع طريق جديد في الولاية 24 ديسبمبر 2022 IHA رئيس بلدية صقاريا أكرم يوجة يطلع على مشروع طريق جديد في الولاية 24 ديسبمبر 2022 (IHA)

أجرى رجال أعمال سعوديون زيارة إلى ولاية صقاريا، في شمال غربي تركيا، لبحث فرص الاستثمار السياحي فيها، الأحد.

فقد التقى الرئيس التنفيذي للشركة السياحية زياد البسام، مقرها المملكة العربية السعودية، وشريكه أوموت أميرلر، رئيس بلدية صقاريا أكرم يوجة،

وقالت رئاسة البلدية في بيان لها الأحد إن اللقاء تناول المشاريع الممكن تنفيذها في منطقة قره بورجك الغنية بالينابيع الحرارية الجوفية.

أوضحت أن رئيس البلدية رافق المستثمرين في جولة للاطلاع على المنطقة المذكورة وإجراء دراسة حول المشاريع التي يتم التخطيط لها.

وفي تصريحات صحفية خلال الجولة، قال يوجة إن صقاريا تواصل جذب المستثمرين إليها بفضل جمالها الذي يتزايد بشكل مستمر.

وأكد يوجة أن صقاريا من أنسب الولايات للقيام بالاستثمارات نظرًا لموقعها وقربها من الأسواق ومناخها وبنيتها التحتية.

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