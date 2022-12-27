مركز "بالاندوكن" للتزلج في ولاية أرضروم يستعد لاستقبال زواره في رأس السنة

يستعد مركز "بالاندوكن" للتزلج في ولاية أرضروم شمال شرق تركيا، لاستقبال السياح في عطلة رأس السنة الميلادية.

ويعتبر مركز "بالاندوكن" للتزلج واحداً من أهم الوجهات السياحية الشتوية في تركيا، ويتيح "بالاندوكن" لزواره فرصة الاستمتاع بالتزلج بفضل مساراته المتعددة على مسافات طويلة.

ويتميز المركز بإمكانية تزلج زائريه ليلاً بفضل إضاءة المسارات، وكذلك وجود جليد اصطناعي يتيح للزوار إمكانية التزلج في الفترات التي لا تتساقط فيها الثلوج.

وأكمل أصحاب الفنادق السياحية في "بالاندوكن"، الاستعدادات اللازمة للسيّاح الذين يرغبون في استقبال عام 2023 بالتزلج.

وقال مدير أحد الفنادق علي غوناي، إن الاستعدادات لاستقبال السياح في المركز باتت مكتملة.

وأوضح غوناي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن حجوزات الفنادق لليلة رأس السنة أوشكت على الانتهاء، وأن الفنادق برمتها باتت شبه ممتلئة.

وأضاف: "ستكون هناك رحلات جوية مباشرة من روسيا. أكملنا استعداداتنا بناء على ذلك، وستكون لدينا أنشطة متنوعة خلال رأس السنة".

ويفوق ارتفاع مركز "بالاندوكن" 2000 متر فوق سطح البحر، وتستمر أنشطة الرياضات الشتوية على منحدراته المحيطة لمدة طويلة نسبياً تصل إلى أربعة أشهر في السنة.

ويمكن للمبتدئين ممارسة التزلج في هذا المركز بثمانية مسارات تراوح بين سهلة ومتوسطة المستوى، بالإضافة إلى ثلاثة أخرى متقدمة المستوى للمحترفين والهواة البارعين.