نصف مليون زائر استمتع بأجواء حديقة الفراشات الاستوائية في 2022

زار حديقة الفراشات الاستوائية الواقعة في قونية وسط تركيا أكثر من نصف مليون شخص العام الحالي.

وذكرت بلدية منطقة سلجوق في بيان، الثلاثاء، أن عدد زوار الحديقة بلغ نحو 569 ألف زائر خلال 2022.

وتضم الحديقة ذات الأجواء الاستوائية نحو 20 ألف فراشة من 40 نوعا، إضافة إلى 195 نوعا من النباتات.

الحديقة التابعة لبلدية سلجوق ويقصدها السياح المحليون والأجانب، تعد من الحدائق المعدودة في أوروبا، وتم افتتاحها في 2015.

وتبلغ مساحة الحديقة 7 آلاف و600 متر مربع، والمساحة المخصصة للمشي تبلغ 3 آلاف و500 متر مربع.

ويحرص المشرفون على الحديقة على إبقاء درجة الحرارة فيها عند 28 مئوية، ومعدل رطوبة 80 بالمئة.