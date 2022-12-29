المحاشي التركية تشكيلة واسعة بنكهات أكثر من رائعة

تقوم فكرة المحشي المعروفة بالتركية باسم "دولما" على تفريغ أنواع من الخضروات أو الفاكهة أو أوراق نباتية أو مأكولات بحرية وتعبئتها (حشيها) بمكونات مختلفة مثل الأرز أو البرغل أو اللحم، وتكون النتيجة أكثر من رائعة من ناحية المنظر الشهي والطعم اللذيذ.

وطبق الدولما في المطبخ التركي يتضمن عائلة من الأطباق المحشوة التي يعود تاريخها إلى الإمبراطورية العثمانية وتُترجم كلمة "دولما" حرفياً "بالمحشوة". وطبق المحشي بالواقع طبق لذيذ يمكن أن يوجد في مطابخ البلقان وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى والبحر المتوسط وبحر إيجة والشرق الأوسط.

ويستعرض هذا المقال أنواعاً المحاشي المصنوعة في تركيا، والتي تُحضر باستخدام العديد من الخضروات والفواكه والمأكولات البحرية وحتى أوراق النباتات.

محشي الفليفلة

هو محشي الفليفلة بكافة أنواعها حيث يمكن تقديم هذا الطبق المحشو بمزيج من الأرز المطبوخ مع البهارات المختلفة والفلفل الأحمر أو الأخضر بارداً أو ساخناً.

وعادة ما يتم تقديم الفلفل المحشي بالأرز واللحم المفروم ساخناً، ولكن يمكن أيضاً تناول الصنف الخالي من اللحم والمصنوع بزيت الزيتون بارداً. والفلفل المحشي طبق يزين موائد كل العوائل التركية حتى أولئك الذين يعيشون في المغتربات بعيداً عن عائلاتهم.

وهناك أيضاً طرق طهي مختلفة لهذا الطبق إذ لا يضاف اللحم المفروم إلى الفلفل المحشي المطبوخ في الفرن وهو بشكل عام على طريقة البلقان. بينما المحشي المطبوخ بالماء المغلي بالطنجرة عادة ما يُحضر باللحم المفروم.

ويعتبر الفلفل من أكثر الخضروات شيوعاً للحشو في تركيا، ولكن هناك أيضًا بعض الخيارات الأخرى المثيرة للاهتمام.

محشي الباذنجان

يُحضر هذا الطبق باستخدام الباذنجان المجفف أو الطازج، ويتم حشوه بمكون أساسي هو الأرز. وكما هو الحال مع الفلفل المحشي، يمكن طهي الباذنجان المحشي في الفرن أو غليه في قدر. ويمكن أن يكون الباذنجان المحشو الذي غالباً ما يُنظر إليه على أنه منافس للفلفل المحشو، لذيذاً أكثر عند تحضيره بأيدي ماهرة.

محشي البصل

محشي البصل بالأرز الحار طبق لذيذ وهو كفيل بجعل من لا يحبون البصل يقعون في عشقه.

محشي أزهار الكوسا

وهو لذيذ لدرجة أن قضمة واحدة منه تمنح الذواقة نكهةً رائعةً وشعوراً ممتعاً. ويصنع هذا الطبق في الغالب في مناطق بحر إيجة والبحر المتوسط. تجمع الزهور الصفراء الزاهية لنباتات الكوسا في الصباح ويتم حشوها طازجة بينما لا تزال مفتوحة. رغم أنه من الصعب بعض الشيء جمع المكونات وتحضيرها، إلا أن النكهة تحلق بالذواقة في اللحظة التي توضع فيها في الفم.

محشي الخرشوف

وهو طبق محشي آخر من مطبخ بحر إيجة المليء بالأطباق الصحية، وتتصف هذه الخضار الصحية بأنها مجوفة ويمكن ملؤها بمزيج غني من الأعشاب الخضراء، والمكون الرئيسي فيه هو الأرز أو البرغل. وتثري الأعشاب المستخدمة في مطبخ بحر إيجة بشكل خاص حشوة هذه الدولما من خلال إضافة الشبت والنعناع الطازج والبقدونس والبصل الطازج ما يجعله شهياً وصحياً ولذيذاً.

محشي بلح البحر

قد يتبادر للذهن تساؤل حول كيفي للمأكولات البحرية أن تكون مناسبة للحشو؟ في الواقع، ربما يكون بلح البحر المحشو من أكثر أصناف الدولما لذةً. والمكون الرئيسي في هذا الطعام هو الأرز المخصب بالتوابل، وأحياناً تضاف المكونات الحلوة مثل الكشمش أيضاً والذي يوضع فوق بلح البحر النظيف المطبوخ داخل القشرة، ثم يتم إعادة تجميع القشرة معاً وطهيها مرة أخرى.

ويقدم هذا الطبق مع الكثير من الليمون الطازج، إذ يتم طهي لحم بلح البحر وحشوة الأرز المحضرة معاً. ويحظى هذا النوع من الدولما الذي يُعد عموماً طعام الشارع ويستخدم في المسابقات لتحديد الكمية التي يمكن تناولها في جلسة واحدة، بشعبية كبيرة في العديد من المدن الساحلية في تركيا.

محشي السفرجل

هذه الفاكهة الجميلة والغنية بالفيتامينات التي تزين مطابخنا مع بداية الشتاء، لا تستخدم فقط في الحلويات. فالسفرجل فاكهة يمكن تحويلها إلى طبق رئيسي، ويمكن أن تكون واحدة من الأطعمة التي لا تُنسى على المائدة بإضافة حشوة الأرز إليها.

محشي أوراق العنب

قد يكون هذا النوع من المحشي، الذي يعرفه البعض باسم الصَرما أو الملفوف، ويصفه الآخرون بالدولما أو المحشي، من أصعب وألذ ما يقدمه المطبخ التركي. ويتمتع هذا الطبق بمكانة خاصة جداً في قلوب الشعب التركي ومعداتهم. ومن النادر أن تجد شخصاً لا يحبه.

يمكن أيضاً إضافة النكهات مثل الكشمش والصنوبر والقرفة إلى الحشوة المكونة بشكل رئيسي من الأرز. ويوضع الأرز المخصب بالبهارات المختلفة على الأوراق ويتم تحضيره عن طريق طي الأوراق وتحويلها إلى لفائف مرتبة.

هذه الأوراق المحشوة التي يمكن أيضاً تناولها باردة بعد تحضيرها بزيت الزيتون، طبق شهير في كل منطقة من مناطق تركيا تقريباً. وهناك أيضاً أنواع مختلفة من الحشو باستخدام الأوراق بهذه الطريقة إذ يمكن صنعها بأوراق مثل الملفوف الأسود والسلق.

وتُقدَم معظم أنواع الدولما مع اللبن بوضع القليل منه على جانب الطبق أو في أعلاه في تركيا، وعلى وجه الخصوص، مع محشي الفلفل وأوراق العنب والملفوف والسلق المحشوة.

وهكذا نجد أن طبق الدولما هو نوع من الطعام يمكن صنعه من أشياء كثيرة ومتنوعة، وبذلك فإن التجول في البازار يتيح للطاهي استعراض الكثير من المنتجات التي تصلح لتحضير هذا الطبق اللذيذ والشهي.