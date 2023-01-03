رقم قياسي في التحليق فوق جبل "باباداغ" التركي خلال 2022

حطم جبل باباداغ الواقع في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، رقما قياسيا في التحليق بالمظلة الشراعية، خلال عام 2022، بواقع 198 ألفا و724 قفزة مظلية.

ويبلغ ارتفاع جبل "باباداغ" ألفا و965 مترًا عن سطح البحر، ويوفّر للسياح فرصة التمتع بالتحليق المظلي ومشاهدة مناظر طبيعية خلابة مطلة على منطقة "البحر الميت".

والعام الفائت شهد جبل "باباداغ" 198 ألفا و724 قفزة مظلية، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي حديثه للصحفيين، قال عثمان تشيرالي، رئيس المجلس الإداري لغرفة تجارة وصناعة فتحية، إن جبل "باباداغ" يتصدر مراكز التحليق المظلي حول العالم.

وأضاف أن نسبة القفز المظلي في "باباداغ" زادت 19 بالمئة، عام 2022.

وأكد أنهم يهدفون لتحطيم رقم قياسي جديد في العام الجاري 2023.