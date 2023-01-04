رحلة في سراييفو.. جوهرة الإرث العثماني في البلقان

وسراييفو العاصمة هي أكبر مدن البوسنة والهرسك. ومع كونها مدينة صغيرة بحد ذاتها، لكنها مكتظة بالعديد من الأماكن التي يمكن زيارتها ورؤيتها. وقد واجهت هذه المدينة التاريخية الحزينة حرباً مدمرةً في التاريخ الحديث وحاولت التغلب على آلامها ولكنها لم ترغب في نسيانها أبداً.

وبسبب موقعها الجغرافي تعتبر زيارة المدينة في ديسمبر/كانون الأول مغامرة محفوفةً بكثير من القلق، لكننا عندما وصلنا واستقبلتنا ثلوج المدينة، شاهدنا مناظر طبيعية رائعة ومبهرة.

ونظراً لطابعها العالمي وتعايش الناس من مختلف الأديان فيها، يمكن رؤية الكنيسة والمسجد والمعبد اليهودي في نفس المنطقة من المدينة. وفي الواقع، تُعرف سراييفو باسم القدس الأوروبية بسبب هذه الميزة. ويمكن للزائر أن يبدأ جولته في سراييفو من منطقة باشتشارشيجا Bascarsija التاريخية الشهيرة. كما يمكنه زيارة شارع فرحات باشا Ferhadija حيث سيرى وجهاً آخر لسراييفو، إضافةً للمباني الموجودة فيه والجسر اللاتيني والمكتبة الوطنية وكاتدرائية سراييفو ومنزل العناد والمقبرة الإسلامية ونفق الأمل.

يستعرض هذا المقال بعضاً من هذه الأماكن التي تقع على مسافة قريبة من بعضها، التي يمكن بسهولة التجول فيها جميعاً بدون سيارة.

الشعلة التي لا تنطفئ

في نهاية شارع فرحات باشا Ferhadija توجد شعلة دائمة التوهج ليلاً ونهاراً في نصب اللهب الأبدي، أقيم بمناسبة تحرير البوسنة خلال الحرب العالمية الثانية وتخليداً لذكرى الضحايا العسكريين والمدنيين الذين قضوا في تلك الحرب الغاشمة.

الجسر اللاتيني

سراييفو هي المكان الذي وقع فيه الحدث الذي من المفترض أنه تسبب في اندلاع الحرب العالمية الأولى. والجسر اللاتيني في سراييفو هو المكان الذي قُتل فيه الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند وزوجته، وعلى إثر ذلك اندلعت الحرب العالمية الأولى. ويقع هذا الجسر فوق نهر ميلجاكا Milijacka الذي يمر وسط سراييفو، وهو أحد أفضل الأمثلة على الجسور العثمانية في البلقان.

المكتبة الوطنية

تم تحويل دار البلدية التي كانت تُستخدم أيضاً كمحكمة مدنية ومقر المجلس المحلي عبر التاريخ، إلى مكتبة وطنية عامة سنة 1949. وتعرض المبنى لنيران كثيفة أثناء الحرب، ودُمرت فيه مجلدات بأكملها وما يقرب من مليوني مخطوطة طوال فترة الصراع. والمكتبة الوطنية الحالية تلفت الانتباه بمظهرها الرائع ولونها الذي يروي حكايات تاريخية.

نفق الأمل

أقيم نفق سراييفو المعروف أيضاً باسم نفق الأمل، بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 1993 أثناء حصار سراييفو في خضم حرب البوسنة. وربط النفق الذي يبلغ طوله 800 متر وعرضه متراً واحداً وارتفاعه 1.6 متر، البوسنيين بالحياة لمدة ثلاث سنوات إذ تم تسليم المواد الغذائية والمواد الحربية والمساعدات الإنسانية إلى الجيش البوسني عبره، كما تم إخلاء السكان المدنيين من هناك. ويرتبط النفق بمطار سراييفو الدولي، الذي كان تحت سيطرة الأمم المتحدة في ذلك الوقت. والمكان الذي يقع المدخل الشمالي للنفق فيه، مفتوح الآن للزوار كمتحف حرب. ويمكن في هذا المتحف مشاهدة صور إنشاء النفق والأشياء المستخدمة في بنائه، ويمكن حتى الدخول إلى أول قسم منه يقع تحت الأرض بعمق 20 متراً وهو بالفعل مثير للإعجاب حيث يشعر المرء بصعوبة التنفس خلال السير عبره ويضطر للانحناء كي لا يضرب رأسه ما يجعل مشاعر الخوف تراوده وهو يتصور ما حدث للناس وقتها، ولكن يتبادر إلى الذهن أيضاً أحاسيس ممزوجة بالشجاعة والإرادة والعديد من المشاعر الأخرى. ورغم كل شيء، فإن هذا النفق يروي قصة عدم الاستسلام والقتال من أجل إنقاذ الوطن. إنه حقاً مكان يجب زيارته في سراييفو.

مقبرة كوفاسي

تتكون هذه المقبرة، التي تضم أيضاً قبر الراحل علي عزت بيغوفيتش أول رئيس للبوسنة والهرسك المستقلة، من جزأين. ويستضيف أحد الأقسام قبور البوسنيين الذين قُتلوا في حرب البوسنة بين عامي 1992 و 1995، ويضم الجناح الأقدم مقابر عثمانية من القرن الخامس عشر.

وقبل وفاته، صرح عزت بيغوفيتش في وصيته أنه يريد أن يُدفن بجانب الشهداء الذين قاتلوا من أجل بلاده. وعلى شاهدة قبره الواقع في منطقة خاصة، استُخدام مصطلح "عبد الله" للتعريف عنه بدلاً من لقب رئيس.

وتشير التواريخ المحفورة على شواهد الغالبية العظمى من القبور إلى أن كل الوفيات حصلت بين عامي 1992 و 1995 دون استثناء. وبالرغم من أنه من المحزن رؤية قبور الكثير من الأشخاص الذين قاتلوا من أجل وطنهم دون تردد وسقطوا شهداء في نفس التواريخ، لكن مدى حبهم لبلدهم يدعو إلى الاحترام والتقدير.

منزل العناد Inat Kuca

كلمة Kuca باللغة البوسنية تعني "المنزل"، وكلمة Inat كما هو الحال في التركية، تعني "العناد" وبذلك يصبح معنى هذا المكان هو "منزل العناد" ولا يوجد من لا يعرف عناد شعب البلقان. وهذا المنزل هو في الواقع رمز لهذه الصفة العريقة.

وتعود قصة هذا المنزل إلى ستينيات القرن التاسع عشر عندما كانت الإمبراطورية النمساوية المجرية، التي حكمت سراييفو في ذلك الوقت تبني مباني حكومية رائعة في جميع أنحاء المدينة لإظهار قوة الدولة. وبعد إنشاء مكتب البريد والمتحف الوطني ودار القضاء، قرروا أيضاً بناء بلدية المدينة. وشرعت الإمبراطورية في العمل على بناء قاعة المدينة الرائعة على ضفاف نهر ميلجاكا، لكن مالك أحد المنازل وهو بوسني رفض السماح لهم بهدم منزله الذي كان هناك.

ولم يوافق صاحب المنزل على السماح لهم بهدم منزله لبناء دار البلدية إلا بشرط إعادة بنائه تماماً كما كان، على الجانب الآخر من النهر. فقام المهندسون بفحص كل جزء من المنزل وبنوا صورةً طبق الأصل عن المنزل بالضبط على الضفة المقابلة للنهر. ومنذ ذلك الوقت الذي انتصر فيه عناد البوسني، أصبح منزله معروفاً باسم "بيت العناد". والمنزل حالياً مطعم يقدم وجبات بوسنيةٍ لذيذة.

وفي الختام ننصح بزيارة سراييفو بصحبة مرشد سياحي إذ تقوم كثير من الفنادق بمساعدة الزوار بهذه الخدمات وبالأخص فندق Isa Begovic Hamam الذي تحوّل من الحمام العثماني الوحيد في سراييفو إلى فندق، وهو مكان موصى به بشدة.

ولا بد من الاعتراف في نهاية المطاف أن سراييفو تكسوها مسحة حزن واضحة بسبب آثار الرصاص على جدران المنازل وآلام الحرب التي تعكسها العيون، لكن شعبها الدافئ والمأكولات اللذيذة والشوارع المليئة بالتاريخ ستأخذك في رحلة لا تُنسى.