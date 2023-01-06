بحيرة تشيلدر المتجمدة.. وجهة شتائية تستحق الزيارة

ككل شتاء، تحولت بحيرة تشيلدر الواقعة في شمال شرقي تركيا، إلى نقطة جذب للسياح بعد تجمد مياهها، بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وتقع البحيرة بين ولايتي أردهان وقارص، وقد وصلت فيها سماكة الجليد 10 سنتيمترات.

وتشهد البحيرة زيارة عدد كبير من السياح هذه الأيام، حيث يتمشون فوق سطحها الجليدي ويلتقطون الصور التذكارية.

وفي حديث مع الأناضول، قال رئيس بلدية تشيلدر يعقوب عزيز أوغلو، إن سماكة الجليد بلغت 10 سم مؤخرا مع تناقص درجات الحرارة.

ودعا السياح المحليين والأجانب لزيارة البحيرة مع تجمد سطحها، حيث باتت جاهزة لصعود الناس عليها.