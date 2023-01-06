من التزلج إلى الطيران المظلي ومشاهدة الدراويش.. تركيا تدهش عشاقها على مدار العام

بداية العام الجديد هو بالتأكيد وقت مناسب للتفكير في "قائمة نشاطات" جديدة والبدء في التخطيط لجميع المغامرات التي تراود الخيال. ويوجد في تركيا الكثير من الطرق لتحويل ما يحلم به الزائر إلى حقيقة، فهذا البلد لا يزال يدهش عشاقه حقاً، من التزلج إلى الطيران الشراعي، هناك مجموعة متنوعة من الرياضات المثيرة والمبهجة، والعديد من أقدم الآثار في العالم التي يجب زيارتها وبعض أكثر المناظر الخلابة التي يمكن أن ترد على الخيال. ويستعرض هذا المقال قائمة المغامرات الرائعة التي يمكن القيام بها في تركيا، والتي لا تزال تنتظر عشاق هذا البلد الجميل وتتطلع إلى زيارتهم في كل فصول العام.

التزلج

بالرغم من أن تركيا قد لا تبرز كوجهة تزلج في حد ذاتها، إلا أن هناك الكثير من الخيارات لتعلم هذه الرياضة للمبتدئين أو ممارستها بالنسبة للمحترفين، من أولداغ في بورصة إلى كارتالكايا في بولو وصولاً لإطلالات الغابة في بالاندوكين في أرضروم.

وبما أن تساقط الثلوج بغزارة لا زال منتظراً في أرضروم فقد تمت تغطية المسارات في موقع بالاندوكين بالثلج المخزن والمصنع لجعلها مناسبةً للتزلج.

زيارة غوبكلي تيبيه

وهو موقع أثري جنوب شرق تركيا، يوجد على بعد أميال قليلة شمال شرق مدينة شانلي أورفا. وتم اكتشافه لأول مرة عام 1963 ويعتبر أقدم معبد في العالم يعود تاريخه إلى 12.000 عام، ويحتوي الموقع على آثار ومنحوتات مذهلة تم تحويلها إلى منطقة جذب مطورة بالكامل ومجهزة بمركز زوار ومتحف أثري.

ركوب منطاد الهواء الساخن

من المعروف أن كابادوكيا هي مركز مناطيد الهواء الساخن في تركيا، وهي بالفعل تعرض مشاهد مذهلة لتكوينات الصخور الجنية المميزة والتي يقع خلفها أفق مفتوح وبالونات ملونة تحلق في السماء. وقد تبدو التجربة مكلفةً بعض الشيء ومن الأفضل القيام بها في فصلي الربيع أو الصيف عندما تقل فرصة هطول الأمطار، لكنها بالتأكيد تجربة فريدة لا ينبغي صرف النظر عنها وإنما ينصح بالقيام بها ولو مرة واحدة في العمر.

ركوب الخيل

أصبحت ممارسة هذه الموهبة ممكنة ومتاحة أكثر مع افتتاح عدد من مدارس ركوب الخيل على مدار العام في إسطنبول وكذلك في بودروم وجوكوفا. لكن ركوب الخيل على المسارات في كابادوكيا والتي تعد من بين الحقائق الأقل شهرة حول ميزات كابادوكيا، مدهش حقاً مع انتشار عدد من المدارس هناك مثل مدرسة "الأخوين دالتون" لركوب الخيل وغيرها الكثير.

المشي لمسافات طويلة في مسار ليكيان

يعد مسار ليكيان الذي يبلغ طوله 500 كيلومتر أحد المشاريع الهامة التي يمكن زيارتها عدة مرات حيث يمتد من منطقة "حصار أونو" بالقرب من فتحية على طول الطريق إلى منطقة "غايكبايري" في أنطاليا. وكل جزء من المسار له ميزاته الخاصة، من الإطلالات على أولودينيز ووادي الفراشة في فتحية إلى باتارا وكاش عبر كيمير إلى وجهته النهائية في "غايكبايري"، والتي تصادف أيضاً أنها أفضل وجهة لتسلق الصخور في تركيا.

القفز بالمظلات على أولودينيز

يقع "باباداغ" والتلفريك المؤدي إليه فوق مسار ليكيان مباشرةً، وهو مكان للمظلات حيث يقفز الناس برفقة المعلمين المهرة للهبوط على الشاطئ الرملي في فتحية المسمى أولودينيز.

رحلة قطار ايسترن اكسبرس الى قارص

رحلة قطار الركاب ذات المناظر الخلابة التي تزيد عن 24 ساعة من أنقرة إلى قارص هي واحدة من تلك الرحلات التي تحدث مرة واحدة في العمر والتي تستحق القيام بها من أجل المناظر الخلابة أثناء مرورها عبر مدن قيصري وسيواس وأرضروم على طول الطريق، ما يوفر مناظر مبهرة بجمالها بسبب غطاء الثلوج الكثيف في فصل الشتاء.

جولة الجنوب الشرقي

في حين أن هناك الكثير من المواقع التي يجب تغطيتها في الشرق، فإن جولة الجنوب الشرقي لتركيا عبارة عن جولة حافلة وإقامة فندقية تستغرق عدة أيام في أهم المواقع في ديار بكر وباتمان وشانلي أورفا وملاطيا وأدييامان وغازي عنتاب وماردين وأنطاكيا. وتُعد هذه الجولات بمثابة تعريف رائع للمنطقة، حيث تقلع من جميع المدن الرئيسية بالطائرة ثم يتم دمجها مع جولة حافلة منظمة.

وادي المدينة المخفية

من المؤكد أن مضيق "ساكليكنت" أو المدينة المخفية الخلاب، مدرج في قائمة الأماكن الرائعة التي يجب الذهاب إليها إذ أنه لا يوفر فقط تشكيلات صخرية، ولكن نهر الوادي المثلج الذي يمكن السير فيه يبدو وكأنه مغامرة كافية. كما أن احتمالية تناول وجبات لذيذة وشرب الشاي في أحد المطاعم الملونة والمزودة بوسائد على منصات فوق الماء أمر مغري أيضاً.

قونية في يوم الزفاف أو ذكرى وفاة جلال الدين الرومي

في 17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، يتم في قونية الاحتفال بوفاة الفيلسوف الصوفي مولانا جلال الدين الرومي باسم "يوم الزفاف" في إشارة إلى انضمامه إلى حبه الروحي. ويتم الاحتفال باليوم برقصات صوفية يؤديها الدراويش المولويون، ما يجعله وقتاً رائعاً لزيارة مدينة قونية التاريخية، حيث يقع قبره.