أخدود "غوز دراسي" في بولو التركية وجهة سياحية جديدة

تواصل السلطات المحلية في ولاية بولو التركية العمل على تهيئة أخدود "غوز دراسي"، الذي يبلغ طوله حوالي 12 كيلو متر، وافتتاحه أمام الزوار والسياح.

وبدأت السلطات أعمالها في الأخدود الموجود في موقع بيوت صولوكلار الحجرية الذي يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام، في نوفمبر 2021، والذي يبعد حوالي 5 كيلومترات عن مركز قضاء "سيبان" بالولاية لأغراض سياحية.

وقال رئيس بلدية سيبان فاتح كافاك، إنه بفضل منتزه أبانت، ويديغولر الوطنيين، ومحمية غولجوك الطبيعي، ستحصل منطقة سيبان في ولاية بولو التي يزورها مئات الآلاف من السياح سنوياً على الحصة التي تستحقها من السياحة مع العمل المنجز.

وأشار كافاك، في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن هناك أماكن جميلة في القضاء مثل بحيرة سيبان، وبيوت صولاكلار الحجرية، وبيوت موسلار كايايفليري المكونة من 333 غرفة حجرية، ووادي كينيكجي، وكنيسة جلتيك درة، وغابة هوجاش فوسيل في المنطقة.

وبيّن رئيس بلدية سيبان أن أخدود غوز دراسي هو أحد المواقع السياحية المهمة بالمنطقة، وأن أعمال التهيئة وصلت إلى نهاياتها ومن المقرر افتتاحه في الأشهر الأولى من العام الجاري 2023.