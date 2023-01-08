رحلات الطيران المخفض من البحرين إلى بورصة التركية تنطلق الأربعاء

تنطلق الأربعاء رحلات طيران شارتر (المخفض) من البحرين إلى بورصة شمال غربي تركيا، إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها السياح القادمون من الشرق الأوسط، بمعدل رحلة أسبوعياً.

وقال دوغان صاغر، عضو المجلس التمثيلي لجنوب مرمرة في اتحاد وكالات السياحة التركية، إن رحلات الشارتر بين البحرين وبورصة ستنطلق في 11 يناير/ كانون الثاني.

وأوضح صاغر، في تصريح لوكالة الأناضول، أن الرحلات ستستمر طوال العام بمعدل رحلة أسبوعياً، وستحط الطائرات في مطار "يني شهير" ببورصة.

ولفت إلى أن رحلات "الشارتر" تسهم في تعزيز السياحة التقليدية والسياحة العلاجية أيضا في مدينة بورصة، التي تضم العديد من المشافي العامة والخاصة.

ونوه صاغر أنهم يحرصون على زيادة الوجهات التي تنطلق منها رحلات الشارتر إلى بورصة، لافتاً أنهم بهذا الصدد "تواصلوا مع الخطوط الأردنية، مبشرا بأنه سيتم تنظيم رحلات مباشرة من الأردن إلى بورصة".

وأكد عضو اتحاد وكالات السياحة التركية إلى أن بورصة تتبوأ مكانة هامة على صعيد السياحة العلاجية في تركيا.

وأشار إلى أن المرضى القادمين من خارج البلاد يقصدون بورصة لإجراء عمليات مثل الجراحات التجميلية ومعالجة السمنة وأطفال الأنابيب، فضلا عن العلاج الفيزيائي وغيرها، مشيراً أن هناك طلباً كبيراً على العلاج الفيزيائي من المرضى القادمين من دول الشرق الأوسط.

و"طيران شارتر" يعتمد على تأجير الطائرة كاملة في الرحلة، لمكاتب سياحية، وليس على بيع التذاكر للمقاعد بشكل منفرد كما هو متبع في الرحلات المجدولة العادية.