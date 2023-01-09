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تجمد سطح بحيرة أبانت بولاية بولو التركية يجذب الزوار

وكالة الأناضول للأنباء
بولو
نشر في 09.01.2023 10:41
آخر تحديث في 09.01.2023 13:25
ضفاف بحيرة أبانت بولاية بولو شمالي تركيا تجذب الزوار لمشاهدة سحر الطبيعة في فصل الشتاء الأناضول ضفاف بحيرة أبانت بولاية بولو شمالي تركيا تجذب الزوار لمشاهدة سحر الطبيعة في فصل الشتاء (الأناضول)

تتوافد أعداد كبيرة من الزاور، في هذه الأيام، إلى ضفاف بحيرة أبانت بولاية بولو شمالي تركيا، لمشاهدة سحر الطبيعة في فصل الشتاء، بعد تجمد سطح البحيرة.

وتقع بحيرة أبانت على بعد 35 كيلو متر من مركز الولاية وعلى ارتفاع 1300 متر عن سطح البحر ضمن محمية طبيعية.

وسجلت درجات الحرارة في ساعات الليل انخفاضا إلى 10 درجات دون الصفر، ما أدى لتشكّل طبقة من الجليد على سطح البحيرة.

وعلى مدار العام تجذب بحيرة أبانت الزوار المحليين والسياح الأجانب لجمالها وسحر الطبيعة فيها.

ويمارس السياح على ضفاف بحيرة أبانت رياضتي المشي والتجذيف فضلا عن إقامة حفلات الشواء.

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