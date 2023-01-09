تركيا الأولى عالمياً في السياحة العلاجية وزراعة الشعر

استقبلت تركيا خلال عام 2022 أكثر من مليون سائح جاءوها لإجراء عمليات زراعة الشعر، وفق ما قال أعلن رئيس الجمعية التركية للسياحة الصحية الدكتور ثروت ترزي أر.

وذكر ترزي أر لمراسل الأناضول، أن قطاع السياحة الصحية حقق عام 2022 أرباحًا جيدة، وأن القطاع قدّم خدمات بقيمة نحو 4 مليارات دولار.

وأوضح أن نصف حجم التداولات البالغة 4 مليارات دولار في 2022 جرى تحقيقه في قطاع خدمات زراعة الشعر.

وبلغ عدد الأشخاص الذين زاروا تركيا عام 2022 لإجراء عمليات زراعة الشعر أكثر من مليون شخص، وفق ترزي أر، بينما تشير التقديرات إلى أن قيمة تحويلات العملة الأجنبية للسياح المشار إليهم بلغت ألفي دولار لكل شخص بالحد الأدنى.

وتحدث ترزي أر عن أن السياح الأجانب يظهرون أيضًا اهتمامًا كبيرًا بسياحة المنتجعات الصحية، لافتًا إلى أن قيمة النقد الأجنبي الذي جرى تداوله العام الماضي في قطاع السياحة الاستشفائية تجاوز عتبة الـ 10 مليارات دولار.

** قطاع مهم

وأوضح ترزي أر أن قطاع زراعة الشعر من القطاعات المهمة في مجال السياحة الصحية، في الوقت الذي نشهد فيه نموًا واضحًا في قطاع خدمات طب الأسنان في تركيا، وقد جرى افتتاح عدد كبير من عيادات الأسنان في أجزاء كثيرة من البلاد.

قال ترزي أر: "إذا تمكنا من زيادة جودة الخدمة في هذا القطاع، فسوف نشهد نموًا سريعًا لهذا القطاع ومساهمة قوية تعزز من دور قطاع السياحة الصحية، لا سيما أن تركيا تتمتع بخبرة جيدة للغاية في إدارة الأزمات في مجال الصحة وأثبتت ذلك خلال فترة جائحة كورونا".

ومؤكدا قوة البنية التحتية الصحية في تركيا، قال ترزي أر: "قمنا بزيادة الجودة المقدمة في قطاع الخدمات الصحية والوصول بها إلى أعلى المستويات من خلال التعاون مع أطباء وموظفين من ذوي الخبرات العالية، وظهرت آثارها جلية في فترة كورونا".

** إقبال كبير

أشار ترزي أر إلى إقبال كبير من الدول الأوروبية على تلقي خدمات الرعاية الصحية في تركيا، فيما تقوم مؤسسات الرعاية الصحية المحلية بعقد اتفاقيات مع شركاء خارجيين لضمان حصول المواطنين الأجانب على خدمات عالية الجودة.

وفي معرض حديثه عن الإمكانات التركية الجاذبة، قال ترزي أر إن اسطنبول تتخذ "خطوات واثقة نحو هدفها المتمثل في أن تتحول إلى عاصمة السياحة الصحية في العالم".

وخلال فترة جائحة كورونا، ذكر ترزي أر أن القطاع عانى من الركود بسبب وقف حركة السفر حول العالم، ومع ذلك، فإن الطلب المتراكم منذ ذلك الوقت تسبب في كثافة بالإقبال على زيارة تركيا في 2022.

رئيس الجمعية التركية للسياحة الصحية، قال إنهم متفائلون جدًا في 2023، لافتا إلى أن البلاد ماضية قدمًا نحو الأمام في تحطيم أرقام قياسية في مجال التصدير، عشية الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

** ضوابط مشددة

دعا ترزي أر وزارة الصحة إلى مزيد من الضوابط لتعزيز الصورة الإيجابية للقطاع الصحي لدى المرضى الأجانب.

وفي هذا الإطار، أوضح أنهم بدأوا إجراء دورات تدريبية بالتعاون مع الجمعيات الطبية لزيادة جودة الخدمة في قطاع زراعة الشعر.

وأضاف: "نواصل تنظيم الدورات التدريبية في العيادات والمستشفيات انطلاقًا من إيماننا بدور التعليم والتدريب المهني في التغلب على الصعوبات".

ولفت رئيس الجمعية التركية للسياحة الصحية إلى أنهم بدأوا إجراء عمليات زراعة الشعر بواسطة الروبوتات، وأن بإمكانهم زيادة جودة الخدمات الصحية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية في تركيا لا سيما عبر الإنترنت، وقال: "عندما يبحث شخص يريد الحصول على خدمات صحية على الإنترنت فلديه خيارات كثيرة".

وينصح ترزي أر المرضى باختيار المؤسسات العريقة لتلقي الخدمات الصحية الجيدة.