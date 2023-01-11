عشاق التصوير يتوافدون على "بحيرة السمك" التركية

يتوافد عشاق التصوير إلى بحيرة "بالِق" (السمك) في ولاية أغري شرقي تركيا، لالتقاط صور مميزة خاصة بعد تجمد سطحها بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

وتجذب البحيرة الطبيعية عدداً كبيراً من السياح المحليين والأجانب إلى هضبة "سيناك" بفضل موقعها ومناظرها على ارتفاع 2241 متر عن سطح البحر.

وتعرف منطقة البحيرة باسم "الجنة المخفية" وسط الجبال، وهي وجهة مفضلة لمحبي التصوير والتخييم وسط الطبيعة بالإضافة إلى هواة الرياضات المائية.

ويتوسط البحيرة جزيرتان وتضم أنواعا عديدة من الأسماك والطيور تجعل منها وجهة مفضلة للسياح المحليين والأجانب طوال فصول السنة.

وتستقبل البحيرة في فصل الشتاء عشاق التزلج والغطس الشتوي تحت الجليد بعد تجمد سطحها.

أما في فصل الصيف فتتيح لزوّارها ممارسة العديد من الرياضات المائية مثل السباحة والغطس وركوب الدراجات المائية (جت سكي) والزلاجة المائية الطائرة (فلاي بورد).

وقال المصور مرسل ياغجي أوغلو إن المنطقة تثير إعجاب الزوار بفضل جمالها الطبيعي الرائع.

وأضاف: "هناك منظر ساحر في الجبال والبحيرة، السير والتقاط الصور فوق الجليد مثير للحماس".

بدورها قالت أرزو شينار، إنها استمتعت بالمشي فوق الجليد على سطح البحيرة، مشيرةً أنها كانت تجربة رائعة جدًا.