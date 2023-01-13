رغم تراجع هطول الثلوج بتركيا.. بدء موسم التزلج مبكراً بولاية قيصري

يواصل مركز "أرجيس"، والذي يعد أحد أشهر منتجعات التزلج في تركيا والعالم، تقديم خدماته منذ 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بفضل الثلوج الاصطناعية.

"أرجيس" الذي بات واحدا من أهم مراكز التزلج بفضل مشروع أطلقته بلدية قيصري الكبرى (وسط تركيا)، برزت في الآونة الأخيرة من خلال نظام إنتاج الثلوج الاصطناعية، فضلا عن مساراتها ومرافقها.

ومع تراجع هطول الثلوج وعدم كفايتها لتخديم مراكز التزلج في العديد من المناطق، يواصل "أرجيس" تقديم خدماته لعشاق التزلج في المسارات التي فتحت أبوابها في 21 ديسمبر الماضي.

وتتمتع هذه المسارات ببنية تحتية لإنتاج الثلوج الاصطناعية تم إنشاؤها عام 2012 وبلغ عدد وحداتها في الوقت الراهن 65.

وفي تصريح صحفي، قال مراد جاهد جنغي، رئيس مجلس إدارة شركة أرجيس المساهمة (الجهة المديرة لمركز التزلج)، إن نظام إنتاج الثلوج الاصطناعية مهم لمراكز التزلج بقدر المرافق الميكانيكية.

وأفاد أن قطاع الرياضات الشتوية أحد المجالات التي تأثرت سلبا بالتغير المناخي العالمي.

وأضاف، أن "أوروبا تأثرت بشدة جراء التغيرات المناخية القاسية التي شهدتها(..) بينما نتزلج هنا على ارتفاع 2200 متر، هناك مراكز على ارتفاع 700 - 800 متر في أوروبا، لذلك فإن تلك المناطق تشهد التغير المناخي بشكل أعمق بكثير".

وأشار جنغي، إلى أن الشتاء مرّ صعبا على قطاع التزلج، وأن العديد من مراكز التزلج في أوروبا لم تستطع العمل بسبب عدم كفاية تساقط الثلوج.

وذكر أن مركز "أرجيس" صمم ليكون مستداما بكل معنى الكلمة، حيث بدأ المشروع "بفكر احترافي واستشارات جادة".

وأضاف: "لدينا قدرة إنتاجية قوية جدا للثلوج الاصطناعية، لدينا بنية تحتية للثلوج الاصطناعية على 60 بالمائة من مساراتنا، بهذه الطريقة تمكنا من خدمة ضيوفنا المحليين والأجانب من خلال فتح مساراتنا في الوقت المحدد".

وأوضح أن القدرة الإنتاجية تبلغ 8 آلاف و750 مترا مكعبا من الثلوج الاصطناعية في الساعة، مبيّنا أنه تم إنتاج قرابة 300 ألف متر مكعب منذ انطلاق الموسم.

وأردف: "بلغ إجمالي تساقط الثلوج حتى الآن حوالي 10-15 سم، إذا لم يكن لدينا ثلوج اصطناعية فلم نكن حقيقة لنتمكن من افتتاح الموسم بالثلوج المتساقطة".

وذكر جنغي، أن مركز "أرجيس" استضاف حوالي 300 ألف شخص، منذ افتتاح الموسم الحالي في 21 ديسمبر، بفضل الثلوج الاصطناعية.

ويبلغ الطول الإجمالي لمنصات التزلج في مركز أرجيس 112 كيلومترا. ويضم المركز 41 منصة كما يمكن لعشاق المغامرات التزلج على ارتفاع 3 آلاف و400 متر في منطقة عثمان.

ويضم المركز 13 منشأة بطاقة استيعابية تصل الى 2000 سرير، يوفر من خلالها للزوار إمكانية الإقامة. ويمكن للسياح أيضا الإقامة في وسط مدينة قيصري التي تبعد 22 كيلومترا فقط عن مركز التزلج.

ومركز أرجيس حاصل على شهادة مركز تزلج آمن (Safe Ski Resort) من مؤسسة "بيرو وريتاس" الدولية، وهي شركة متخصصة في الاختبار والمراقبة وإصدار الشهادات.

وإلى جانب التزلج، يستضيف المركز في مواسم الشتاء، فعاليات عدة لمختلف الرياضات الشتوية.