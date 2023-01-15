وسط الثلوج.. مهرجان للسباحة في المياه الباردة بولاية ريزة التركية

أقيم في بحيرة بمرتفعات ولاية ريزة شمال شرقي تركيا، الأحد، اليوم الأحد "مهرجان السباحة الشتوية" السابع، وسط أجواء مفعمة بالبرودة.

وجرت الفعالية قي بحيرة ترتفع 1700 متر عن مستوى سطح البحر في متنزه جبال كاتشكار الوطني.

ورغم الثلوج وبرودة المياه في البحيرة، نزل 49 شخصاً إلى البحيرة، حيث سبحوا فيما قام بعضهم بالرقص.

وتمكن كل من سنان قاندمير (في فئة الرجال) وهيلين غوزدا يلماز( فئة النساء) من البقاء لأطول مدة في المياه الباردة خلال الفعالية بعد بقائهما 6 دقائق في مياه البحيرة، حسب وكالة الأناضول.

كما قام بعض المشاركين في المهرجان بإشعال النار والرقص فوق الثلوج.

وقال قاندمير إنه يبلغ من العمر 63 عاماً، وبقي في الماء 6 دقائق وكان بوسعه البقاء أكثر لكونه معتادا على المياه الباردة، مشيراً إلى أنه يسبح في البحر في الشتاء كما يستحم بالمياه الباردة في منزله.

بدورها، قالت يلماز إنها شعرت بمتعة كبيرة في اللحظات الأولى لنزولها إلى البحيرة.

وأضافت: "بقيت 6 دقائق في الماء لكنا شعرت وكأنها نصف ساعة، في البداية لم أشعر بالبرد لكن مع مرور الوقت بدأت أشعر بالبرودة".