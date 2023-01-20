رغم قلة الثلوج.. مركز "ميرغا بوطان" يفتتح موسم التزلج في هكاري التركية

أعلن مركز "ميرغا بوطان" للتزلج بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا افتتاح الموسم السياحي بمضمار واحد بسبب تراجع تساقط الثلوج.

وفي حديث صحفي أشار مدير الشباب والرياضة بالولاية أمين يلدريم أنّ المركز سيكتفي بتشغيل مضمار واحد للتزلج في عطلة نهاية الأسبوع بسبب تراجع مستوى تساقط الثلوج.

وقال إن المركز يتطور باستمرار بفضل الاستثمارات الجديدة، وهو مرشح لأن يكون مركزا سياحيا في المنطقة، لا سيما بعد الإقبال الكبير عليه من السياح العراقيين والإيرانيين ومن مناطق شرق وجنوبي شرق الأناضول.

ويقع مركز "ميرغا بوطان" للتزلج والرياضات الشتوية على ارتفاع ألفين و800 متر عن سطح البحر ويستقبل سنويا أكثر من 50 ألف سائح.

ويعتبر المركز واحدًا من المشاريع المهمة على الصعيد السياحي والرياضي، التي نفذتها وكالة التنمية لشرقي الأناضول بالتعاون مع الإدارة المحلية.