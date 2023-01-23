عشاق التزلج على الجليد يقصدون بحيرة تشلدر المتجمدة

مع تجمد بحيرة "تشلدر" الواقعة بين ولايتي قارص وأردهان شمال شرقي تركيا، أصبحت المنطقة وجهة أولى للرياضيين ولعشاق التزلج.

وبلغت سماكة الجليد على سطح البحيرة وهي ثاني أكبر بحيرة في شرق الأناضول، 20 سنتيمترا.

سفر غورن، مدير رياضة التزلج في قارص، قال إن الرياضيين اكتسبوا تجربة مختلفة في بحيرة تشلدر.

وأضاف أنه إلى جانب التزلج في المساحة الكبيرة يأت الرياضيون للاستمتاع بالتدريبات في الطبيعة والجليد الطبيعي بعيدا عن أجواء قاعات الرياضة المغلقة.

ويوفر تجمد مياه البحيرة فرصة للزوار المحليين والأجانب أيضا، لممارسة التزلج على سطحها، باستخدام زلاجات خاصة.

"تشلدر" هي ثاني أكبر بحيرة في منطقة شرق الأناضول التركية، بعد نظيرتها بولاية وان، وتقدر مساحتها بـ 123 كيلومتر مربع.