تركيا تشكل لجنة للإشراف على أكبر مركز للرياضات الشتوية في "أولوداغ"

أنشأت الحكومة التركية لجنةً خاصة للإشراف على الأنشطة وحماية وتطوير وتعزيز أكبر مركزٍ للرياضات الشتوية والطبيعة في البلاد، الذي يقع داخل حدود ولاية بورصة الشمالية الغربية على ارتفاع 2.543 متراً.

ونُشر مرسوم تشكيل اللجنة يوم الخميس الماضي، في الجريدة الرسمية التركية.

ووفقاً للمرسوم الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، تم تشكيل الهيئة لتخطيط وإدارة ومراقبة وتنظيم الأنشطة التي تتم داخل المواقع الطبيعية في منطقة "أولوداغ" المحمية.

ويحدد القانون المنشور حديثاً أساسيات حماية منطقة أولوداغ وتطويرها وتخطيطها وإدارتها والإشراف عليها، والتي تتمتع بأهمية سياحية كبيرة، فضلاً عن الأصول الجيولوجية والبيولوجية والمياه والموارد المماثلة.

وينص المرسوم الرئاسي على أن الواجبات المتعلقة بالمواقع الطبيعية والأصول التي تم تعيينها سابقاً للإدارة العامة للحفاظ على التراث الطبيعي التابعة لوزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، سيتم نقلها كافةً للجنة منطقة أولوداغ.

ووفقاً للقانون، سيكون من الضروري ضمان الوصول الخاضع للرقابة إلى أولوداغ، وسيتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالنقل والتحكم في الوصول وضمان أمن المنطقة والرسوم الواجب دفعها للمتنزهات ومراكز الزوار وشروط الاستفادة من أولوداغ من قبل لجنة بالمنطقة.

كما سيتم أيضاً تنفيذ جميع أنواع الخطط والمشاريع والممارسات والأعمال والمعاملات المتعلقة بالأصول الثقافية والطبيعية غير المنقولة، التي تحتاج إلى الحماية وفقاً لقرارات اللجنة.

وينص القانون كذلك على عدم إنشاء مستودعات الوقود والصناعة والمنشآت المماثلة في أولوداغ، مع ضمان أن لا يتم إجراء الأنشطة إلا في المناطق التي حصلت على تراخيص التشغيل بموجب أحكام قانون التعدين.

يذكر أن القانون الجديد تضمن لوائح مثل بيع وإنشاء العقارات المملوكة ملكية خاصة، ما يظهر أن منح التصاريح سيتم بموافقة نفس اللجنة.

وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، سيتم تطبيق العقوبات على من لا يلتزم باللوائح وستتراوح الغرامات الإدارية، اعتماداً على نوع الانتهاك من 10 آلاف إلى 500 ألف ليرة تركية.