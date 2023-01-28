تركيا تفتتح أول غابة أحفورية ربيع هذا العام

أعلنت تركيا عن قرب افتتاح غابة الأبحاث الأحفورية الواقعة في منطقة سيبان التابعة لولاية بولو التركية أمام الزوار، في فصل الربيع من هذا العام، بعد الانتهاء من الدراسات التي أجراها معهد أبحاث الغابات في غرب البحر الأسود.

وتم تسجيل غابة الأبحاث الأحفورية الواقعة في قرية هوجاش في الولاية، وهي من الغابات النادرة في العالم، كمحمية طبيعية من الدرجة الأولى عام 2005 من قبل مجلس أنقرة الإقليمي للحفاظ على الأصول الثقافية والطبيعية، وأُعلنت كأول غابة أحفورية في تركيا عام 2013.

ومؤخراً انتهت الدراسات التي أجريت تحت إشراف معهد غرب البحر الأسود لبحوث الغابات، في المحمية التي تتكون من جذوع الأشجار المتحجرة بأحجام مختلفة على مساحة 975 هكتاراً، أي ما يقرب من 63 كيلومتراً من وسط مدينة بولو.

وتستضيف الغابة أشجار النخيل والحور والصفصاف والأرز و3-5 من أشجار الصنوبر والبلوط والزيلكوفا، ويمكن رؤية أحافير الأوراق والفروع التي يعود تاريخها إلى 18-19 مليون سنة.

وفي معرض حديثه للإعلام المحلي صرح مصطفى أرسلان مدير معهد غرب البحر الأسود لبحوث الغابات، أنه منذ بدء العمل عام 2009، تم تقييد الدخول إلى المنطقة لمنع الأضرار التي لحقت بالحفريات الموجودة فيها، والوصول إلى المكتشفات الجديدة بسهولة أكبر.

وأضاف: "صادفنا أنواعاً من الأشجار غير موجودة اليوم، ووجدنا أيضاً حفريات حيوانية مختلفة جداً من خلال عمليات التنقيب التي أجريناها، مثل الحشرات ذات الأجنحة الغشائية والحشرات ذات الأجنحة المغلقة والأسماك، وتهدف هذه الدراسات وكذلك إنشاء هذه الغابة إلى الحفاظ المستدام على المستحاثات".

وأشار أرسلان إلى أنه سيتم استقبال الزوار من قبل سكان المنطقة بترحيب حار، لأنهم بإمكانهم إحداث طفرة اقتصادية للسكان المحليين، قائلاً: "سنأخذ المؤهلين من هذه المنطقة بشكل خاص ونقوم بتدريبهم كمرشدين ميدانيين، ونقدم تدريباً على الإسعافات الأولية في حالة احتياج الزوار إلى مثل هذه الخدمات أثناء التنقل عبر التضاريس الصخرية، وسيساعد المرشدون المحليون الزوار بعدة طرق من خلال التدريب الذي سيتلقونه".

وفي إشارة إلى أهمية غابة سيبان للأبحاث الأحفورية المسجلة "الأولى والوحيدة" في تركيا، قال أرسلان: "يمكن لكل من يرغب، زيارة الغابة التي من المقرر أن تكون مفتوحة للزوار قريباً، وستكون زيارته مصحوبة بمرشدين ميدانيين".