الثلوج تزين محمية "غولجوك" في ولاية بولو شمالي تركيا

اكتست محمية "غولجوك" الطبيعية في ولاية بولو شمالي تركيا بحلة بيضاء جراء هطل الثلوج، ما أدى لزيادة إقبال الزوار عليها.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، الإثنين، أن الثلوج المستمرة منذ يومين غطت المحمية برداء أبيض.

وتسحر محمية "غولجوك" زوراها على مدار العام إذ تتمتع بجمال مميز في كل فصل، خاصة في الشتاء مع ارتداء ثوبها الثلجي.

وتبعد المحمية عن مركز بولو حوالي 13 كم، حيث يساهم موقعها القريب في إقبال السياح عليها باستمرار، وخاصة خلال أيام العطل في نهاية الأسبوع.

وبلغت سماكة الثلوج في المحمية 10 سم، ويحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية مع مناظر الثلوج الساحرة، والمشي وسط أحضان الطبيعة على ضفاف بحيرة أبانت.

وتعرف ولاية بولو الواقعة شمالي تركيا محليًا باسم "قلب الطبيعة"، حيث تضم حوالي 200 بحيرة وبركة، وحدائق ومحميات طبيعية أشهرها غولجوك وأبانت.