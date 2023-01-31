60 سم سماكة الثلوج في مركز "جبل مراد" للتزلج بولاية كوتاهية

بلغت سماكة الثلوج 60 سم في مركز "جبل مراد" للتزلج بولاية كوتاهية غربي تركيا، ما منح الزوار فرصة التزلج وقضاء أوقات ممتعة.

ويتربع مركز "جبل مراد" على جبل يحمل الاسم نفسه على ارتفاع 1850 متر عن سطح البحر، ويبعد 25 كيلومتراً عن مركز قضاء "غاديز" بولاية كوتاهية.

وبلغت سماكة الثلوج 60 سم في مركز "جبل مراد" الذي تم تجديده من قبل ولاية كوتاهية، حسب وكالة الأناضول.

وتراكم الثلوج شكل فرصة للطلاب وأسرهم، الذين توافدوا إلى المنطقة للاستمتاع بعطلة منتصف العام الدراسي (من 23 يناير 2023 إلى 3 فبراير)، لممارسة الأنشطة الشتوية المختلفة.

ويضم المركز فنادق ومرافق، ومضامير ومصاعد للكراسي.

وأعربت الزائرة مليحة أوشار، في تصريح لوكالة الأناضول، عن إعجابها الكبير بمركز التزلج والبنية التحتية والأنشطة التي يوفرها للزوار.