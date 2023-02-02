قطاع السياحة التركية يطمح إلى تحطيم أرقام قياسية في 2023

يطمح قطاع السياحة في تركيا، إلى تحطيم أرقام قياسية جديدة بحلول نهاية العام الجاري 2023، بعد أن نجح خلال 2022، في الوصول إلى المستوى الذي كان عليه قبل ظهور وباء كورونا عام 2019.

وتملك تركيا، نموذجاً في صناعة السياحة يتمثل في امتلاكها مجموعة من قوالب سياحية أبرزها: الشاطئية، وسياحة المعارض والمؤتمرات، وسياحة المغامرات، والسياحة الرياضية.

برهان شيلي، عضو المجلس الإداري لاتحاد مشغلي الفنادق في تركيا، قال إن المعارض السياحية المزمع عقدها في تركيا وحجوزات الفنادق، توحي بسيطرة المشهد الإيجابي على السياحة التركية، خلال العام الحالي.

وأضاف شيلي، وهو رئيس جمعية مشغلي المنشآت السياحية في منطقة ألانيا، جنوبي تركيا، في حديثه لوكالة لأناضول، أنهم أمضوا الموسم السياحي الفائت في ظل آثار وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن الموسم الحالي 2023، سيكون أفضل من العام الماضي "ما لم تظهر أزمات عالمية"، على حد تعبيره.

وأردف شيلي: "أفضل شيء قمنا به خلال فترة وباء كورونا، هو تنويع سوق السياحة التركية، حيث نجحنا في الانفتاح نحو الشرق، والشرق الأقصى وغيرها من الأسواق الأخرى، بعد أن كنا نركز بشكل أكبر على السوق الأوروبية".

وتذبذبت أرقام السياحة الروسية والأوكرانية وبدرجة أقل، الأوروبية، بسبب تبعات الحرب من جهة، والتضخم الذي ضرب دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، من جهة أخرى.

وأوضح برهان شيلي أن أحد أبرز الأسباب الرئيسية وراء تمكن قطاع السياحة التركي خلال 2022، من قرب الوصول إلى أرقام ما قبل وباء كورونا، هو تنويع الأسواق المستهدفة والرافدة للسياح.

وزاد: "نعمل جاهدين لرفع قطاع السياحة التركي إلى مستوى أفضل".

وفي تأكيده على مؤشرات المشهد الإيجابي في السياحة التركية، قال شيلي إن أعداد الفنادق النشطة خلال موسم الشتاء الحالي، ازداد بشكل كبير بولاية أنطاليا عاصمة السياحة التركية، مستشهداً على ذلك بنشاط جميع المنشآت السياحية في منطقة "قوندو" بالولاية.

وحالياً، تنشط قرابة 10 % من المنشآت السياحية في ولاية أنطاليا، وذلك بنسبة عالية من الحجوزات والنزلاء، وفقاً لـ شيلي.

كما أن أحد أبرز أسباب سرعة تعافي قطاع السياحة في تركيا، هو برنامج السياحة الآمنة، بحسب شيلي الذي أوضح أيضاً أن وجود هذا البرنامج زاد من الطلب على السياحة في البلاد.

وبموجب البرنامج الذي أطلقته الحكومة التركية صيف 2020، تمنح وزارات الصحة والخارجية والداخلية والسياحة ومؤسسات دولية متخصصة، الفنادق والمنتجعات السياحية التي تلتزم بمعايير الصحة والسلامة والتدابير الوقائية المشددة "شهادة السياحة الآمنة" لاستقبال السياح.

من جهته، قال شكري جيمرين، عضو المجلس الإداري لوكالة ترويج وتطوير السياحة التركية، إنهم أمضوا موسم 2022 بنجاح وإيجابية.

وأضاف جيمرين أن السياحة التركية كانت في طريقها لتحطيم أرقام 2019 التاريخية، في عام 2020، إلا أن ظهور وباء كورونا أوقف نموها ومواصلتها مسيرتها الإيجابية، شأنها في ذلك شأن نظيراتها حول العالم.

وأكد أنهم دخلوا مرحلة التحسّن خلال العام الماضي، مبيناً أنهم يهدفون لاستقبال 60 مليون سائح في عموم تركيا، بحلول نهاية العام الجاري 2023.

ويتوقع جيمرين أن تتجاوز أرقام السياحة في العام الحالي، ما كانت عليه قبل ظهور وباء كورونا عام 2019.

ووصف العام الحالي بـ "عام الأرقام القياسية الجديدة" بالنسبة لقطاع السياحة في تركيا.

وفي سياق التأكيد على كلامه السابق، يستشهد جيمرين بمعدلات قدوم السياح إلى تركيا خلال الشهر الأول من 2023، مبيناً أنها بلغت مستويات قياسية.

وقال جيمرين إن انطاليا وحدها استقبلت العام الفائت 13 مليون سائح، فيما تهدف لاستقبال 17 مليون زائر هذا العام، أي ما يعادل 25 بالمئة من إجمالي سياح تركيا.

واختتم حديثه، لوكالة الأناضول، بالتأكيد على عزمهم جعل تركيا وجهة مفضلة عالمياً "لسياحة رائعة وبأسعار مناسبة."