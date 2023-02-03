الثلوج تحوّل آثار "أرسلان تبه" إلى لوحة بيضاء تسر الناظرين

غطت الثلوج تل "أرسلان تبه" التاريخي، المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، في ولاية ملاطية التركية.

واكتست التماثيل والمنحوتات المكتشفة في المنطقة بغطاء أبيض شكل لوحة طبيعية جميلة.

ويضم الموقع آثارا ترجع للعديد من الحضارات تعود لنحو 7 آلاف عام، أبرزها الحثيون والرومان والبيزنطيون، وقد أفضت أعمال التنقيب والحفريات إلى العثور على تماثيل لأسد وملك تعود إلى العصر الحثّي.

وغطت الثلوج تماثيل الملك ترهونزا والأسد، المعروضة عند مدخل التل، إضافة للجزء العلوي والمنطقة المحيطة بالمنحوتات.

وأجريت أولى الحفريات في التل عام 1931 من قبل الفريق الفرنسي بقيادة لويس ديلابورت، وأسفرت أعمال التنقيب التي قامت بها فرق من جامعة سابينزا لا روما منذ عام 1961، عن اكتشاف بقايا إحدى أقدم المدن في الأناضول.

فضلًا عن اكتشاف قصر من الطوب اللبن يتضمن بنية تحتية مثل خط لتصريف الأمطار، وعرش من الطوب اللبن، وأكثر من 2000 ختم.