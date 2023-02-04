عشاق التزلج يتوافدون على أرضروم مع تساقط كميات كبيرة من الثلوج

شهدت ولاية أرضروم هطولات ثلجية حتى بلغت سماكة الثلج 80 سنتيمترا، ما دفع السياح للتوافد على مركز "بلاندوكان" للتزلج في الولاية الواقعة شمال شرق تركيا.

ويقع المركز على بعد 20 كيلومترا من مطار أرضروم ويستضيف فعاليات دولية للرياضات الشتوية، وهو من بين الوجهات المفضلة لمحبي التزلج وقضاء العطلات الشتوية.

افتتح المركز للموسم الحالي في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبسبب تأخر تساقط الثلوج لجأ إلى نظام إنتاج الثلوج الاصطناعية بجانب استخدام ثلوج طبيعية مخزنة، في ملء مسارات التزلج.

ويتيح المركز لزواره فرصة ممارسة العديد من الرياضات والألعاب المثيرة مثل ركوب لوح التزلج وتسلق الجدار الجليدي والانزلاق الحر والمقلاع البشري إلى جانب حديقة الثلج والتزلج الليلي.

ويتميز المركز بسهولة التنقل والإقامة المريحة والطبيعة الخلابة، ويمتلك بنية تحتية تقنية وفنادق خمس نجوم ومنازل البنغل (خشبية)، ومسارات طويلة للتزلج، وفقا للمعايير الدولية.

وتأخرت الثلوج هذا العام إلا أنها تساقطت مؤخرا بكثافة وتجاوزت سماكتها 80 سنتيمترا، وتحول المنتجع إلى وجهة رئيسة لعشاق التزلج.

** مرافق حديثة

وفي حديث للأناضول، أعرب رئيس منطقة شمال شرقي الأناضول في اتحاد وكالات السياحة التركية نوح شنول، عن سعادته بتساقط الثلوج على المنطقة.

وقال إن "بلاندوكان" أول مركز يفتتح موسم التزلج وآخر من سيختتمه في تركيا، مردفا أنه مزود بمرافق حديثة ويعد المفضل لدى السياح المحليين والأجانب.

وأوضح أن المركز يشهد إقبالا كبيرا بالتزامن مع عطلة منتصف العام الدراسي (من 23 يناير/ كانون الثاني إلى 3 فبراير/ شباط 2023) وتساقط الثلوج بكثافة.

وأردف: "بدء تساقط الثلوج جلعنا سعداء للغاية، وحل المنتجع في المركز الأول في تركيا من حيث سماكة الثلوج التي تغطيه".

وأضاف أن "جميع مسارات التزلج مفتوحة الآن، ونقدم فرصة للتزلج على مسافة تصل إلى حوالي 80 كيلومترًا (مسارات)".

واستطرد: "يشير تساقط الثلوج إلى أن الموسم سيمتد إلى فترة أطول وبالتالي إتاحة الفرصة أمام جميع عشاق التزلج لممارسة التزلج".

من جهته، قال عمر أقتشة مدير أحد الفنادق في المنطقة، إن مسارات التزلج مفتوحة منذ شهر ونصف، حيث كانت أنشطة التزلج تجري عبر استخدام الثلوج الاصطناعية إلى جانب الطبيعية في بعض الأحيان.

وتابع للأناضول: "الثلوج التي بدأت تتساقط جعلتنا سعداء للغاية، واقتربت سماكتها في بعض الأماكن من متر ونصف".

وأعرب أقتشة عن أمله أن تزداد حجوزات الفنادق بشكل أكبر بعد تساقط الثلوج الأخير.