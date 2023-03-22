موسم السياحة يتعافى في كابادوكيا بعد فتور مؤقت بسبب الزلزال

عادت الحجوزات الفندقية للارتفاع في منطقة كابادوكيا السياحية الشهيرة بولاية نوشهر التركية (وسط)، بعد تباطؤ شهدته بسبب الزلزال الذي أصاب جنوب البلاد الشهر الماضي.

وفي كابادوكيا، يمكن للزائر الاستمتاع بمشاهدة المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية الخلابة من الجو، بواسطة جولات المناطيد، أو أثناء رحلات الدراجات النارية الرباعية (ATV).

تُعد "موائد الشيطان" أو "مداخن الجنيات" في مقدّمة ما تشتهر به المنطقة، وهي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور أشبه بعش الغراب، تكوّنت طبيعياً نتيجة تأثيرات الرياح والعوامل الجوية على الصخور البركانية.

تظهر إحصاءات وزارة السياحة التركية وبيانات المؤسسات السياحية، أن كبادوكيا استقبلت خلال 2019 أكثر من 3.5 ملايين زائر، محققةً بذلك أفضل مستوى لها من حيث عدد السياح.

وهذا العام، يتوقع ممثلو المنشآت السياحية في المنطقة، التي تعتبر من المراكز السياحية المهمّة في البلاد، أن يسجل عدد السياح والإيرادات رقماً قياسياً جديداً.

وقال طالب الدمير، عضو مجلس إدارة رابطة وكالات السفر التركية، إن المنطقة شهدت تباطؤا في الحجوزات الفندقية بعد زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح الدمير أن الحجوزات الفندقية عادت إلى طبيعتها خلال الأيام القليلة الماضية، متوقعا أن تشهد المنطقة حركة سياحية نشيطة اعتبارا من أبريل/ نيسان المقبل.

"كارثة الزلزال أدت للأسف إلى تأجيل قسم مهم من الحجوزات، إلى ما بعد الفترة ما بين مارس/آذار وأبريل/ نيسان".

لكن الواقع الحالي للحجوزات الفندقية، يظهر أن حركة الحجوزات الفندقية ستشهد حالة من الاستقرار اعتبارا من أبريل/نيسان، وتنتعش أكثر بعد شهر رمضان.

وأكد الدمير أنهم يتوقعون هذا العام، تحطيم رقم قياسي سياحي جديد في تركيا من جهة عدد السياح والإيرادات.

وزاد: "سيكون 2023 عاما مثمرا بالنسبة للقطاع السياحي. سنستضيف ضيوفا من جميع أنحاء العالم.. هذا ما تظهره الحجوزات الفندقية.. كابادوكيا هي منطقة سياحية فريدة من نوعها في العالم".

** أهداف السياحة 2023

بدوره، قال محمد دينلر، رئيس جمعية مشغلي المناطيد في كابادوكيا، إن هناك زيادة في الطلب على مرافق الإقامة وجولات المناطيد وغيرها من الأنشطة السياحية.

ونوه دينلر، في حديثه لمراسل الأناضول، على أهمية موقع تركيا على خارطة السياحة العالمية.

وتابع: "تركيا دولة يمكنها التغلب بسرعة على الأزمات والكوارث الطبيعية، بفضل سياساتها السياحية الراسخة.. على الرغم من أننا شهدنا تباطؤا في الحجوزات في فبراير/ شباط الماضي، إلا أننا تجاوزنا ذلك".

وقال إن الحجوزات الفندقية تظهر اتجاه القطاع نحو حالة من الاستقرار، اعتبارا من أبريل/ نيسان المقبل.

مضيفا: "نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف القطاع السياحي للعام 2023، التي جرى تحديدها بداية العام الجاري.. يمكننا القول أيضا إن المنطقة تشهد طلبا متزايدا هذا العام خاصة من دول الشرق الأقصى".

من جهته، قال مصطفى دورماز، رئيس تعاونية تطوير السياحة في كابادوكيا، إن خبراء وممثلي القطاع السياحي شاركوا هذا العام في عدد كبير من معارض السياحة الدولية من أجل الترويج لكابادوكيا بشكل أفضل.

وختم حديثه قائلا: "بلغ عدد زوار عدد المتاحف والمناطق الأثرية في كابادوكيا 4 ملايين و192 ألفا و70 زائرا خلال العام الماضي، و2 مليون و285 ألفًا و895 زائرا في عام 2021، و992 ألفًا و620 زائرا في عام 2020، و3 ملايين و834 ألفًا و134 زائرًا في عام 2019".