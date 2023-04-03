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بلدية إسطنبول ترمم خزان مياه عمره 1500 عام

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.04.2023 16:52
آخر تحديث في 03.04.2023 17:07
بلدية إسطنبول تنتهي من أعمال ترميم خزان المياه الأرضي في منتزه غولهانة بالمدينة القديمة بإسطنبول الأناضول بلدية إسطنبول تنتهي من أعمال ترميم خزان المياه الأرضي في منتزه غولهانة بالمدينة القديمة بإسطنبول (الأناضول)

أعلنت بلدية إسطنبول الانتهاء من أعمال ترميم خزان المياه الأرضي الأثري الذي يقدر عمره بنحو 1500 عام والذي يقع بمنتزه غولخانة بالمدينة القديمة في إسطنبول.

وبحسب بيان البلدية، أشرفت مديرية الآثار الثقافية على أعمال الترميم، وأعادت المكان لشكله القديم مع إضافة ممشى وسطه.

وأضيف للمكان نظام إضاءة حديث، وتم تجهيزه لإقامة فعاليات ثقافية كالحفلات الموسيقية.

ويعود تاريخ بناء خزان المياه في منتزه غولخانة إلى ما بين القرن الخامس والسابع الميلاديين، ولم يستطع علماء الآثار تحديد الشخص الذي أمر ببنائه.

والعام الماضي أنهت بلدية اسطنبول أعمال ترميم خزان "ييره باتان" أو القصر المغمور، الذي يعد الخزان الأرضي الأكبر بين العديد من خزانات المياه تحت مدينة إسطنبول القديمة، وبنيت في العهد البيزنطي قرب جامع آيا صوفيا حالياً.

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