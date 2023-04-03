بلدية إسطنبول ترمم خزان مياه عمره 1500 عام

أعلنت بلدية إسطنبول الانتهاء من أعمال ترميم خزان المياه الأرضي الأثري الذي يقدر عمره بنحو 1500 عام والذي يقع بمنتزه غولخانة بالمدينة القديمة في إسطنبول.

وبحسب بيان البلدية، أشرفت مديرية الآثار الثقافية على أعمال الترميم، وأعادت المكان لشكله القديم مع إضافة ممشى وسطه.

وأضيف للمكان نظام إضاءة حديث، وتم تجهيزه لإقامة فعاليات ثقافية كالحفلات الموسيقية.

ويعود تاريخ بناء خزان المياه في منتزه غولخانة إلى ما بين القرن الخامس والسابع الميلاديين، ولم يستطع علماء الآثار تحديد الشخص الذي أمر ببنائه.

والعام الماضي أنهت بلدية اسطنبول أعمال ترميم خزان "ييره باتان" أو القصر المغمور، الذي يعد الخزان الأرضي الأكبر بين العديد من خزانات المياه تحت مدينة إسطنبول القديمة، وبنيت في العهد البيزنطي قرب جامع آيا صوفيا حالياً.