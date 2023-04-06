230 ألف سائح يزورون باموق قلعة التركية

استقبلت منطقة "باموق قلعة" السياحية الواقعة في ولاية دنيزلي غربي تركيا، 229 ألفا و897 سائحا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال رئيس جمعية مشغّلي الفنادق والمنشآت السياحية بدنيزلي، غازي مراد شن، إن عدد السياح ارتفع بواقع 100 ألف خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار "شن" أن الارتفاع تحقق على الرغم إلغاء حجوزات جميع الفنادق عقب كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف "دخلنا العام الجديد معلقين آمال كبيرة على الموسم السياحي، لكن آمالنا وتوقعاتنا تآكلت إلى حد ما بعد كارثة الزلزال".

وأشار إلى استمرار الشركات والمنشآت السياحية استعداداتها لموسم سياحي ينعش المنطقة.

وتعدّ باموق قلعة من أشهر المواقع السياحية في تركيا، ومدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وتشتهر المنطقة بصخورها الكلسية البيضاء التي تشبه القطن، ومنها يأتي اسم المنطقة أي "القلعة القطنية"، ويستمتع السياح بجمال طبيعتها ومشاهدة مدنها الأثرية.

وتعد المواقع الأثرية في باموق قلعة من ضمن أكثر المواقع استقبالاً للسياح في تركيا، وتوصف المنطقة بـ"الجنة البيضاء".