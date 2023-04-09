مركز "بالان دوكان" يستقبل عشاق التزلج في فصل الربيع

يواصل مركز بالان دوكان للتزلج في ولاية أرضروم شمال شرقي تركيا استقبال السياح في شهر أبريل/ نيسان.

ويعد مركز بالان دوكان من المراكز العالمية في استقبال هواة ومحترفي التزلج، بفضل نوعية الثلوج على منحدراته التي تتوافق مع المعايير العالمية، وبدأ موسم التزلج هذا الشتاء فيه بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأشار رئيس منطقة شمال شرقي الأناضول في اتحاد وكالات السياحة التركية نوح شنول لوجود العديد من الأنشطة السياحية في مركز بالان دوكان إلى جانب التزلج.

وقال شنول: "رغم هطول الثلوج مبكراً هذا العام وبقاء مستوى الثلوج في مركز بالان دوكان جيد حتى في شهر أبريل، إلا أنّ الموسم السياحي هذا العام لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب الزلزال الذي تعرضت له البلاد".

وأوضح أنّ العديد من الحجوزات ألغيت في مركز بالان دوكان بعد الزلزال.

ولفت بورا كانبير مدير أحد الفنادق بمنطقة بالان دوكان، أن الأيام الأخيرة شهدت تساقط غزير للثلوج، ومضامير التزلج ستواصل استقبال السياح حتى نهاية شهر أبريل.

وقالت السائحة التركية بيريهان أليبول :" مشاهدة الثلوج في شهر نيسان أمر مفرح بالنسبة لي، الأجواء في بالان دوكان رائعة".

ويضم مركز بالاندوكان الواقع بولاية أرضروم (شرق) 65 مضمار تزلج تراوح أطوالها بين 1,1 و14 كيلومترا وبدرجات صعوبة متفاوتة.

ويقع المركز على بعد 20 كيلومتراً عن المطار و4 كيلومترات فقط عن مركز المدينة، ويمتاز بسهولة الوصول إليه، ويتيح لزواره فرصة ممارسة العديد من الرياضات والألعاب المثيرة مثل ركوب لوح التزلج وتسلق الجدار الجليدي، وحديقة الثلج والطيران المظلي والتزلج الليلي.