القنصل الإيراني في طرابزون يدفع لتنظيم رحلات جوية مباشرة بينها وبين مدن إيرانية

دعا القنصل العام الإيراني في طرابزون إلى تنظيم رحلات طيران مباشرة بين الولاية ومدن إيرانية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الحركة السياحية والتجارية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ناصر محبتي، القنصل العام الإيراني في طرابزون، الثلاثاء، خلال استقباله وفدا برئاسة أرقوت تشلبي، رئيس المجلس الإداري لغرفة التجارة والصناعة في الولاية.

وأضاف القنصل الإيراني أن بلاده ستستضيف معرضاً حول البتروكيماويات مطلع مايو/ أيار المقبل، داعياً الشركات النشطة في هذا المجال بولاية طرابزون، إلى المشاركة فيه.

وشدد على أهمية تعزيز الحركة التجارية والسياحية بين تركيا وإيران.

وأوضح أن أحد سبل ذلك، هو تنظيم رحلات طيران مباشرة بين طرابزون ومدن إيرانية مثل العاصمة طهران وتبريز وأرومية.

بدوره، قال تشلبي إنهم يرغبون في نقل التبادل التجاري بين طرابزون وإيران، إلى مراحل متقدمة.

وأضاف أنهم يسعون لتوقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة طرابزون والقنصلية الإيرانية في الولاية.