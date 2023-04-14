تركيا تضيف جزيرة "كوندا" إلى المحميات الطبيعية

منحت الحكومة التركية، الخميس، جزيرة كوندا، ذات المناظر الخلابة، والواقعة في منطقة أيواليك بولاية باليكسير غربي تركيا، وضع "منطقة محمية" نتيجة للتنظيم الجديد، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

وتحمل جزيرة "كوندا" الواقعة في بلدة أيواليك، بالإضافة إلى جمالها الطبيعي، تراثاً تاريخياً يعود إلى اليونان القديمة ويجذب السياح من جميع الجنسيات، وهي تقع أيضاً على بعد حوالي 16 كيلومتراً فقط شرق جزيرة ليسبوس اليونانية، وتوفر لزوارها فرصةً لتجربة مزيج من الثقافات، إذ لا يزال بعض سكان الجزيرة يتحدثون اليونانية.

وتشتهر الجزيرة كموقع مميز لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو عطلات الصيف، حيث تقع في خليج إيرديميت بمساحة تبلغ 23 كيلومتراً مربعاً، وتمتلئ شوارع الجزيرة، التي تشتهر بالزهور الملونة والمساكن التي تشكل نمطاً معمارياً نموذجياً للمكان من المنازل الصغيرة والمنازل المصنوعة من الحجر، بالمطاعم والمليئة بالوجوه المبتسمة لكل من السكان المحليين والسياح.

وتقرر أن الموقع الطبيعي لجزيرة "كوندا" يتطلب إعادة تقييم حالة المحافظة عليه، كما تقرر تسجيل المنطقة وإعلانها منطقة محمية.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن منطقة الجزيرة الموضحة بحدودها وإحداثياتها في القائمة المنشورة بالقرار الجمهوري، مسجلة بدقة لحمايتها.

وتشمل الحماية كل ما يتماشى مع حماية الأصول التاريخية والثقافية لتركيا والمحافظة على الموقع، وهي تفسح المجال لأنشطة منخفضة الكثافة والسياحة والمساكن التي تتوافق مع الجوانب الطبيعية والثقافية لتلك المناطق.